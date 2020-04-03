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В ЮАР нашли древнейшие останки прямоходящего человека

03.04.2020 16:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пещере Дримолен на востоке ЮАР палеонтологи нашли пока самые древние останки Homo erectus — первых прямых предков человека. Это указывает на то, что два миллиона лет назад на юге Африки обитало сразу три вида древних людей. Статью с описанием исследования опубликовал научный журнал Science, пишет ТАСС.


Фото: Therese van Wyk/University of Johannesburg

«До этой находки мы считали, что первые представители Homo erectus обитали на востоке Африки. Однако открытие черепа DNH 134 показывает, что прямоходящие люди, древнейшие прямые предки человечества, могли появиться в Южной Африке. Оттуда они проникли в Восточную Африку, откуда распространились по всей Земле», — рассказала Стефания Бейкер, палеонтолог из Университета Йоханнесбурга (ЮАР) и один из авторов работы.

Первые безусловные предки человека, прямоходящие люди (Homo erectus), появились на востоке Африки примерно два миллиона лет назад. Как сегодня считают многие антропологи, они связаны не только с предками современных людей, но и с неандертальцами, денисовцами и «хоббитами» с индонезийского острова Флорес, которые вымерли относительно недавно, около 60−50 тыс. лет назад.

Прямоходящие люди сегодня считаются изобретателями первых сложных орудий труда, первооткрывателями огня и первыми поварами. Вдобавок они первыми покинули пределы Африки и расселились фактически по всему Старому Свету.

Древнейший человек Земли

Проводя «учебные» раскопки в пещере Дримолен, которая расположена на востоке ЮАР, Бейкер и ее коллеги выяснили, что это могло произойти значительно раньше, чем сейчас предполагают ученые. Палеонтологи предполагают, что примерно два миллиона лет назад эту пещеру населяли парантропы (Parantropus robustus), а позже в ней начали появляться стоянки представителей рода Homo.

Изучая самые древние отложения грунта на дне этой пещеры, Бейкер нашла несколько фрагментов верхней части черепа. Форма этих осколков (ученые присвоили им название DNH 134) была абсолютно непохожей на то, как устроена черепная коробка парантропов и других примитивных гоминид, австралопитеков.

Заинтересовавшись, палеонтологи продолжили раскопки и нашли несколько других осколков. Благодаря этому ученые реконструировали череп их обладателя, а также вычислили время, когда он жил — 1,93−2,05 млн лет.

К большому удивлению исследователей оказалось, что этот череп принадлежал трехлетнему ребенку Homo erectus, мозг которого по размерам не уступал взрослым парантропам и австралопитекам. В пользу этого также говорила округлая форма черепа, а также особая структура «швов», которые соединяют разные кости черепной коробки, уникальная для представителей рода Homo.

«Возраст DNH 134 говорит о том, что первые Homo erectus появились на Земле как минимум на 150−200 тыс. лет раньше, чем считалось в прошлом. Более того, теперь мы можем сказать, что прямоходящие люди делили свой ареал с двумя другими видами гоминид, что, вероятно, сказалось на их эволюции», — считает Эндрю Бейкер, профессор Университета Йоханнесбурга.

 
 
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Это говорит о том, что эти древнейшие предки человека обитали рядом с другими видами человекообразных обезьян, что не могло не сказаться на их эволюции.
 
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