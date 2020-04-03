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Голливудские звезды в изоляции устроили новый челлендж. И вы вряд ли это повторите
Источник материала: Tut.by
Том Холланд, Человек-паук из киновселенной Marvel, видимо, совсем заскучал на самоизоляции. Актер поучаствовал в новом челлендже, в котором нужно стоя на руках и оперевшись ногами на стену надеть футболку. Холланд спустя минуту интенсивного кряхтения все же справился с задачей — и передал эстафету Джейку Джилленхолу, с которым снимался в «Человеке-пауке», а также исполнителю роли Дэдпула Райану Рейнольдсу,
Джилленхол принял вызов и без особых проблем нацепил свою футболку. Он в свою очередь передал эстафету рэперу 50 Cent, актеру Хью Джекману и своей звездной сестре Мэгги Джилленхол.
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