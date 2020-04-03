Газету с подписью Президента передали ученику Быховской гимназии

Земляки, наверняка, знают Дмитрия Иванова, учащегося 8 «А» класса гимназии, которому его главный документ, паспорт, накануне Дня Конституции вручил сам
«Будьте всегда честны и справедливы» — фраза, написанная рукой Президента Республики
В конференц-зале учреждения образования торжественно и празднично. К слову, именно здесь и заседает редколлегия «ГОНГа». Здесь же вчера встречали почетных гостей.
Передать подписанный Александром Лукашенко номер газеты приехал председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц. В мероприятии приняли участие председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Мартинович, педагоги и учащиеся гимназии, родители.
Леонид Константинович подчеркнул: в быховской гимназии подрастают лучшие представители молодежи, а их достойное воспитание и образование стали возможными благодаря стараниям педагогов и родителей. «Высокая оценка Главы государства — это заслуга каждого из вас. Сохраните и развивайте лучшие качества в себе», — пожелал гимназистам Леонид Заяц.
Председатель облисполкома пожелал гимназистам не останавливаться на достигнутом, а также быть настоящими гражданами и патриотами своего государства.
Под аплодисменты присутствующих Леонид Заяц передал номер газеты «ГОНГ» с резолюцией от Президента Республики
В ответном слове супругов Ивановых, как и самого Дмитрия, прозвучала благодарность за высокую оценку работы всех, кто трудится в гимназии, а также работает над созданием «ГОНГа».
Подрастающее поколение еще не раз обязательно прославит свою малую родину. Уверенность в этом высказал председатель райисполкома Дмитрий Мартинович. Он вручил Почетную грамоту райисполкома редактору гимназической газеты «ГОНГ», педагогу-организатору учреждения образования Елене Ивашковой. Благодарность райисполкома за тесное и плодотворное сотрудничество с редколлегией гимназического издания вручена руководителю коллектива «МП», главному редактору районной газеты «Маяк Прыдняпроўя» Татьяне Заремба.
Гимназисты воспользовались возможностью пообщаться с председателем Могоблисполкома Леонидом Зайцем и задали ему вопросы. Это была непринужденная беседа о малой родине, учебе как возможности для дальнейшей самореализации, выборе будущей профессии.
…Газета с подписью Президента уже заняла свое почетное место в конференц-зале гимназии. А редколлегию «ГОНГА» и Дмитрия Иванова ждут новые сюжеты и острые репортажи. Для них, пытливых и любознательных, все самое интересное только начинается!
В добрый путь, молодежь!
Алеся ЦАРЕВА.