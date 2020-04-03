ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Газету с подписью Президента передали ученику Быховской гимназии

03.04.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Земляки, наверняка, знают Дмитрия Иванова, учащегося 8 «А» класса гимназии, которому его главный документ, паспорт, накануне Дня Конституции вручил сам Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Тогда в ответном слове подросток рассказал: его мечта – стать журналистом. А еще он пообещал передать Александру Григорьевичу свежий номер газеты «ГОНГ», издающейся в учреждении образования. Дмитрий Иванов свое слово сдержал. А новенький номер гимназической газеты получил высокую оценку Главы государства.

Газету с подписью Президента передали ученику Быховской гимназии

«Будьте всегда честны и справедливы» — фраза, написанная рукой Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на первой полосе «ГОНГа». Резолюция стала напутствием, мощным посылом Главы государства тем, кто с юного возраста сумел проявить себя в нужных и важных делах. Уже вчера издание с подписью Президента вернулось в родные стены гимназии.

В конференц-зале учреждения образования торжественно и празднично. К слову, именно здесь и заседает редколлегия «ГОНГа». Здесь же вчера встречали почетных гостей.

Газету с подписью Президента передали ученику Быховской гимназии

Передать подписанный Александром Лукашенко номер газеты приехал председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц. В мероприятии приняли участие председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Мартинович, педагоги и учащиеся гимназии, родители.

Леонид Константинович подчеркнул: в быховской гимназии подрастают лучшие представители молодежи, а их достойное воспитание и образование стали возможными благодаря стараниям педагогов и родителей. «Высокая оценка Главы государства — это заслуга каждого из вас. Сохраните и развивайте лучшие качества в себе», — пожелал гимназистам Леонид Заяц.

Газету с подписью Президента передали ученику Быховской гимназии

Газету с подписью Президента передали ученику Быховской гимназии

Председатель облисполкома пожелал гимназистам не останавливаться на достигнутом, а также быть настоящими гражданами и патриотами своего государства.

Под аплодисменты присутствующих Леонид Заяц передал номер газеты «ГОНГ» с резолюцией от Президента Республики Беларусь гимназисту Дмитрию Иванову. Слова благодарности за достойное воспитание сына он также адресовал родителям подростка.

Газету с подписью Президента передали ученику Быховской гимназии

В ответном слове супругов Ивановых, как и самого Дмитрия, прозвучала благодарность за высокую оценку работы всех, кто трудится в гимназии, а также работает над созданием «ГОНГа».

Газету с подписью Президента передали ученику Быховской гимназии

Подрастающее поколение еще не раз обязательно прославит свою малую родину. Уверенность в этом высказал председатель райисполкома Дмитрий Мартинович. Он вручил Почетную грамоту райисполкома редактору гимназической газеты «ГОНГ», педагогу-организатору учреждения образования Елене Ивашковой. Благодарность райисполкома за тесное и плодотворное сотрудничество с редколлегией гимназического издания вручена руководителю коллектива «МП», главному редактору районной газеты «Маяк Прыдняпроўя» Татьяне Заремба.

Газету с подписью Президента передали ученику Быховской гимназии

Газету с подписью Президента передали ученику Быховской гимназии

Гимназисты воспользовались возможностью пообщаться с председателем Могоблисполкома Леонидом Зайцем и задали ему вопросы. Это была непринужденная беседа о малой родине, учебе как возможности для дальнейшей самореализации, выборе будущей профессии.

…Газета с подписью Президента уже заняла свое почетное место в конференц-зале гимназии. А редколлегию «ГОНГА» и Дмитрия Иванова ждут новые сюжеты и острые репортажи. Для них, пытливых и любознательных, все самое интересное только начинается!
В добрый путь, молодежь!

Газету с подписью Президента передали ученику Быховской гимназии

Алеся ЦАРЕВА.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Земляки, наверняка, знают Дмитрия Иванова, учащегося 8 «А» класса гимназии, которому его главный документ, паспорт, накануне Дня Конституции вручил сам
 
Новости дня
Новости разные
 
ХАПУН в «Радуге» — скидки до 50%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика