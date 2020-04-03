Газету с подписью Президента передали ученику Быховской гимназии

Источник материала: Маяк Преднепровья

Земляки, наверняка, знают Дмитрия Иванова, учащегося 8 «А» класса гимназии, которому его главный документ, паспорт, накануне Дня Конституции вручил сам Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Тогда в ответном слове подросток рассказал: его мечта – стать журналистом. А еще он пообещал передать Александру Григорьевичу свежий номер газеты «ГОНГ», издающейся в учреждении образования. Дмитрий Иванов свое слово сдержал. А новенький номер гимназической газеты получил высокую оценку Главы государства.





«Будьте всегда честны и справедливы» — фраза, написанная рукой Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на первой полосе «ГОНГа». Резолюция стала напутствием, мощным посылом Главы государства тем, кто с юного возраста сумел проявить себя в нужных и важных делах. Уже вчера издание с подписью Президента вернулось в родные стены гимназии.

В конференц-зале учреждения образования торжественно и празднично. К слову, именно здесь и заседает редколлегия «ГОНГа». Здесь же вчера встречали почетных гостей.





Передать подписанный Александром Лукашенко номер газеты приехал председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц. В мероприятии приняли участие председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Мартинович, педагоги и учащиеся гимназии, родители.

Леонид Константинович подчеркнул: в быховской гимназии подрастают лучшие представители молодежи, а их достойное воспитание и образование стали возможными благодаря стараниям педагогов и родителей. «Высокая оценка Главы государства — это заслуга каждого из вас. Сохраните и развивайте лучшие качества в себе», — пожелал гимназистам Леонид Заяц.









Председатель облисполкома пожелал гимназистам не останавливаться на достигнутом, а также быть настоящими гражданами и патриотами своего государства.

Под аплодисменты присутствующих Леонид Заяц передал номер газеты «ГОНГ» с резолюцией от Президента Республики Беларусь гимназисту Дмитрию Иванову. Слова благодарности за достойное воспитание сына он также адресовал родителям подростка.





В ответном слове супругов Ивановых, как и самого Дмитрия, прозвучала благодарность за высокую оценку работы всех, кто трудится в гимназии, а также работает над созданием «ГОНГа».





Подрастающее поколение еще не раз обязательно прославит свою малую родину. Уверенность в этом высказал председатель райисполкома Дмитрий Мартинович. Он вручил Почетную грамоту райисполкома редактору гимназической газеты «ГОНГ», педагогу-организатору учреждения образования Елене Ивашковой. Благодарность райисполкома за тесное и плодотворное сотрудничество с редколлегией гимназического издания вручена руководителю коллектива «МП», главному редактору районной газеты «Маяк Прыдняпроўя» Татьяне Заремба.









Гимназисты воспользовались возможностью пообщаться с председателем Могоблисполкома Леонидом Зайцем и задали ему вопросы. Это была непринужденная беседа о малой родине, учебе как возможности для дальнейшей самореализации, выборе будущей профессии.

…Газета с подписью Президента уже заняла свое почетное место в конференц-зале гимназии. А редколлегию «ГОНГА» и Дмитрия Иванова ждут новые сюжеты и острые репортажи. Для них, пытливых и любознательных, все самое интересное только начинается!

В добрый путь, молодежь!





Алеся ЦАРЕВА.