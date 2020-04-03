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В дни весенних каникул проходит Неделя детской книги

03.04.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Это настоящий праздник, которому рады в каждом городе, в каждом населенном пункте.

«Книжкина неделя» – всегда радостное событие для юных читателей. В библиотеке-филиале г.п. Юратишки открытие Недели началось в школьном оздоровительном лагере «Цветик-семицветик» с праздника «Путешествие по книжной Вселенной».

Во время мероприятия ребята угадывали, какой книжный герой отослал телеграмму, быстро и правильно отгадывали загадки, из четырёх вариантов выбирали правильный ответ. Всем очень понравился конкурс «Сказочная азбука», в котором надо было назвать сказочного героя на определённую букву алфавита, с чем дети успешно справились. 

Завершился праздник знакомством с книжной выставкой «Шагает книга по планете» и вручением поощрительных призов. Мероприятие подарило ребятам массу положительных эмоций.

31 марта сотрудники библиотеки-филиала организовали на базе школы сказочный павильон «Мастер изумлять людей» к 215-летию со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена.

Ребят познакомили с биографией великого сказочника, вспомнили прекрасные сказки: «Снежная королева», «Дюймовочка», «Огниво», «Стойкий оловянный солдатик», «Гадкий утенок», «Русалочка», «Новое платье короля». Дети принимали активное участие в различных конкурсах по произведениям Х.К. Андерсена, отвечали на вопросы о персонажах, угадывали героев сказок по описанию их внешнего вида, отгадывали загадки, зачитывали отрывки из сказок. За каждый правильный ответ участники получали жетон с изображением человечка-смайлика. Самые активные знатоки сказок получили призы.

Мероприятие получилось ярким и увлекательным, так как дети встретились с любимыми книгами и сказочными героями.

В дни весенних каникул проходит Неделя детской книги

В дни весенних каникул проходит Неделя детской книги

В дни весенних каникул проходит Неделя детской книги

 
 
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Это настоящий праздник, которому рады в каждом городе, в каждом населенном пункте. «Книжкина неделя» – всегда радостное событие для юных...
 
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Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
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Полымя
Единство
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