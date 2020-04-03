Одноразовые защитные костюмы для медиков начали массово выпускать в Витебске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске налажен массовый выпуск одноразовых защитных костюмов для медиков. На их производство переходит одно из предприятий города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Материал будут брать в Светлогорске. Ежедневно планируется шить около 3 000 комплектов, но в компании говорят, что эту цифру можно и увеличить. Сейчас они работают в одну смену, к тому же в цеху есть возможность организовать еще 50 рабочих мест.





Среди прочего предприятию и раньше приходилось шить различную медицинскую одежду, но в нынешних условиях специалисты приступят к пошиву именно комплектов одноразовых защитных костюмов.