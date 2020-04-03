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Новости экономики за 03.04.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кто обеспечит наших медиков одноразовыми защитными костюмами? На сколько для белорусских предприятий продлен срок завершения внешнеторговых операций, и как изменились ставки по вкладам в белорусских банках за эту неделю? Деловые новости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Отечественные предприятия работают в штатном режиме. Минпром рассказал о ежедневном мониторинге ситуации в подведомственных организациях. Существуют единичные факты срыва поставок со стороны контрагентов. Это связано с приостановками производств в отдельных государствах и переносами отгрузок готовой продукции.
В ведомстве заверили, что это не влияет на график работы заводов. В таком случае прорабатывается альтернативные меры, меняется режим работы или переносятся рабочие дни.
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Новости Беларуси. Кто обеспечит наших медиков одноразовыми защитными костюмами? На сколько для белорусских предприятий продлен срок завершения внешнеторговых...
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