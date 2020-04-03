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Новости экономики за 03.04.2020

03.04.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кто обеспечит наших медиков одноразовыми защитными костюмами? На сколько для белорусских предприятий продлен срок завершения внешнеторговых операций, и как изменились ставки по вкладам в белорусских банках за эту неделю? Деловые новости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Отечественные предприятия работают в штатном режиме. Минпром рассказал о ежедневном мониторинге ситуации в подведомственных организациях. Существуют единичные факты срыва поставок со стороны контрагентов. Это связано с приостановками производств в отдельных государствах и переносами отгрузок готовой продукции.

Новости экономики за 03.04.2020

В ведомстве заверили, что это не влияет на график работы заводов. В таком случае прорабатывается альтернативные меры, меняется режим работы или переносятся рабочие дни.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Кто обеспечит наших медиков одноразовыми защитными костюмами? На сколько для белорусских предприятий продлен срок завершения внешнеторговых...
 
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