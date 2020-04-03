ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Брестчанку не пустили на концерт Макса Барских - билеты оказались поддельными

03.04.2020 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчанка купила билеты на концерт украинского исполнителя Макса Барских в соцсети и оказалась обманутой. Комментарий по этой ситуации дал сотрудник УИОС МВД Александр Марченко, сообщает БЕЛТА.

Брестчанку не пустили на концерт Макса Барских - билеты оказались поддельными

Артист приезжал в Брест в начале года. На концерт пришла и 26-летняя местная жительница с подругой. Правда, тогда на площадку девушек не пропустили из-за фальшивых билетов, которые одна из них купила в интернете.

Обманутая горожанка обратилась в милицию и пояснила, что накануне увидела в социальной сети выгодное предложение - за два билета просили Br130. Девушка перевела деньги на российскую банковскую карту - и на электронную почту ей пришли два билета, как позже выяснилось, недействительных.

Правоохранители устанавливают причастных к преступлению лиц. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Милиция настоятельно рекомендует не покупать билеты "с рук", даже на бланках. Виртуальные объявления, подозрительные сайты, особенно с эксклюзивными предложениями, должны сразу отправляться в спам и игнорироваться. Надежнее всего обращаться к известным билетным операторам.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брестчанка купила билеты на концерт украинского исполнителя Макса Барских в соцсети и оказалась обманутой. Комментарий по этой ситуации дал сотрудник УИОС МВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фура с пивом перевернулась под Витебском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика