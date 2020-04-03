|
Чемпионате Беларуси по футболу: команда минского «Динамо» победила игроков жодинского «Торпедо-БелАЗ»
Источник материала: ОНТ
А в чемпионате Беларуси по футболу стартовал третий тур. Недавно завершилась игра в Минске. Столичное «Динамо» победило жодинское «Торпедо-БелАЗ» – 2:0.
А открывала тур игра в Бобруйске, где встречались аутсайдеры первенства «Белшина» и «Городея». Обе команды в предыдущих матчах потерпели поражения и не набрали ни одного очка. В этой игре все решил один гол. На 66-й минуте встречи сербский легионер «Городеи» Лазар Саичич принес победу гостям. Тур продолжится завтра. В субботу будут сыграны три матча.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионате Беларуси по футболу: команда минского «Динамо» победила игроков жодинского «Торпедо-БелАЗ»
А в чемпионате Беларуси по футболу стартовал третий тур. Недавно завершилась игра в Минске. Столичное «Динамо» победило жодинское «Торпедо-БелАЗ» – 2:0. А открывала...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)