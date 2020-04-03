ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чемпионате Беларуси по футболу: команда минского «Динамо» победила игроков жодинского «Торпедо-БелАЗ»

03.04.2020 22:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Чемпионате Беларуси по футболу: команда минского «Динамо» победила игроков жодинского «Торпедо-БелАЗ»

А в чемпионате Беларуси по футболу стартовал третий тур. Недавно завершилась игра в Минске. Столичное «Динамо» победило жодинское «Торпедо-БелАЗ» – 2:0.

А открывала тур игра в Бобруйске, где встречались аутсайдеры первенства «Белшина» и «Городея». Обе команды в предыдущих матчах потерпели поражения и не набрали ни одного очка. В этой игре все решил один гол. На 66-й минуте встречи сербский легионер «Городеи» Лазар Саичич принес победу гостям. Тур продолжится завтра. В субботу будут сыграны три матча. 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А в чемпионате Беларуси по футболу стартовал третий тур. Недавно завершилась игра в Минске. Столичное «Динамо» победило жодинское «Торпедо-БелАЗ» – 2:0. А открывала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Профсоюзы Гомельской области доставляют пожилым людям продукты и лекарства на дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика