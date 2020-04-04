Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Мотоцикл вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой в Минске. Об этом сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительной информации, водитель мотоцикла «Сузуки» 1992 года рождения во время движения по улице Аэродромной со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Володько не справился с управлением. В результате мотоциклист выехал на встречку, после чего произошло столкновение с автомобилем «Пежо».

Водителя мотоцикла с травмами доставили в медицинское учреждение.

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