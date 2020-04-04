Будут расти цены - сообщайте на горячую линию КГК

Горячая линия будет организована для оперативного контроля за ситуацией на потребительском рынке. Рассказать о фактах существенного роста цен на товары и об отсутствии продукции в торговой сети жители всей Беларуси, включая работников предприятий торговли, смогут по телефону (8 017) 327-54-09 с 10:00 до 12:00.