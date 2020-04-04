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Будут расти цены - сообщайте на горячую линию КГК

04.04.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Комитете государственного контроля 6–10 апреля откроют горячую линию по вопросам наличия товаров в торговой сети и повышения цен. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-центре КГК.

Горячая линия будет организована для оперативного контроля за ситуацией на потребительском рынке. Рассказать о фактах существенного роста цен на товары и об отсутствии продукции в торговой сети жители всей Беларуси, включая работников предприятий торговли, смогут по телефону (8 017) 327-54-09 с 10:00 до 12:00.
 
Теги: Минск
 
 
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В Комитете государственного контроля 6–10 апреля откроют горячую линию по вопросам наличия товаров в торговой сети и повышения цен. Об этом корреспонденту...
 
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