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Почти без дождей и до +20. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
В Беларусь идёт тепло, рассказали в программе
Марина Грицкевич, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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В Беларусь идёт тепло, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели страна окажется под влиянием антициклона с центром над территорией Украины. А уже к...
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