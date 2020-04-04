Профессор БГУ назначена спецдокладчиком ООН









Она стала первым представителем Беларуси, утвержденным на пост независимого международного эксперта Совета по правам человека (СПЧ) ООН, сообщила пресс-служба Минобразования Беларуси.





«Кандидаты на этот пост проходят конкурентный многоступенчатый и строгий процесс отбора, который основывается на критериях профессионального опыта и компетенций в области права», - говорится в сообщении.