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Профессор БГУ назначена спецдокладчиком ООН

04.04.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Профессор ФМО БГУ Елена Довгань назначена Специальным докладчиком ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека.



Она стала первым представителем Беларуси, утвержденным на пост независимого международного эксперта Совета по правам человека (СПЧ) ООН, сообщила пресс-служба Минобразования Беларуси.

«Кандидаты на этот пост проходят конкурентный многоступенчатый и строгий процесс отбора, который основывается на критериях профессионального опыта и компетенций в области права», - говорится в сообщении.
 
 
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Профессор ФМО БГУ Елена Довгань назначена Специальным докладчиком ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека.
 
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