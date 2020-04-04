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Банк «Дабрабыт» прокоментировал свои дивиденты: они выплачены в минимальном размере

04.04.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После публикации на сайте Office Life новости о том, что ОАО «Банк «Дабрабыт» приняло решение выплатить дивиденды, банк обратился в редакцию с просьбой разместить свой комментарий.

Публикуем его дословно:

Банк «Дабрабыт» выплатил дивиденды в минимально возможном по законодательству размере. Почти вся сумма пойдет в бюджет. Национальный банк получит только сумму округления. Большая часть прибыли банка направлена в капитал.
Позже банк дал дополнительное разъяснение. Компания направила прибыль 2019 года преимущественно на увеличение собственных фондов (капитала). А дивиденды почти полностью ушли в республиканский бюджет. Нацбанк и Паритетбанк как акционеры получили лишь небольшие суммы.

Банк «Дабрабыт» напомнил, что есть указ от 28.12.2005 г. № 637. По нему госкомпании и компании с определенной госдолей должны отдавать в бюджет не менее 20% прибыли в виде дивидендов.
 
 
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После публикации на сайте Office Life новости о том, что ОАО «Банк «Дабрабыт» приняло решение выплатить дивиденды, банк обратился в редакцию с просьбой разместить свой...
 
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