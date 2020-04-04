Банк «Дабрабыт» прокоментировал свои дивиденты: они выплачены в минимальном размере

Публикуем его дословно:





Банк «Дабрабыт» выплатил дивиденды в минимально возможном по законодательству размере. Почти вся сумма пойдет в бюджет. Национальный банк получит только сумму округления. Большая часть прибыли банка направлена в капитал.

Позже банк дал дополнительное разъяснение. Компания направила прибыль 2019 года преимущественно на увеличение собственных фондов (капитала). А дивиденды почти полностью ушли в республиканский бюджет. Нацбанк и Паритетбанк как акционеры получили лишь небольшие суммы.





Банк «Дабрабыт» напомнил, что есть указ от 28.12.2005 г. № 637. По нему госкомпании и компании с определенной госдолей должны отдавать в бюджет не менее 20% прибыли в виде дивидендов.



