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Банк «Дабрабыт» прокоментировал свои дивиденты: они выплачены в минимальном размере
Источник материала: Партизан
После публикации на сайте Office Life новости о том, что ОАО «Банк «Дабрабыт» приняло
Публикуем его дословно:
Банк «Дабрабыт» выплатил дивиденды в минимально возможном по законодательству размере. Почти вся сумма пойдет в бюджет. Национальный банк получит только сумму округления. Большая часть прибыли банка направлена в капитал.
Позже банк дал дополнительное разъяснение. Компания направила прибыль 2019 года преимущественно на увеличение собственных фондов (капитала). А дивиденды почти полностью ушли в республиканский бюджет. Нацбанк и Паритетбанк как акционеры получили лишь небольшие суммы.
Банк «Дабрабыт» напомнил, что есть указ от 28.12.2005 г. № 637. По нему госкомпании и компании с определенной госдолей должны отдавать в бюджет не менее 20% прибыли в виде дивидендов.
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После публикации на сайте Office Life новости о том, что ОАО «Банк «Дабрабыт» приняло решение выплатить дивиденды, банк обратился в редакцию с просьбой разместить свой...
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