|
ФПБ решила страховать и материально поддерживать медиков
Источник материала: ОНТ
ФПБ решила страховать и материально поддерживать медиков. Речь идёт о работниках учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь больным с COVID-19,
Как утверждает председатель ФПБ, в стране уже закуплены 14 тысяч таких костюмов, все они распределяются между регионами. Первую партию отправили в Витебскую инфекционку.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ФПБ решила страховать и материально поддерживать медиков. Речь идёт о работниках учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь больным с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)