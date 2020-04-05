Источник материала: ОНТ

ФПБ решила страховать и материально поддерживать медиков. Речь идёт о работниках учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь больным с COVID-19, сообщает БЕЛТА.

Как утверждает председатель ФПБ, в стране уже закуплены 14 тысяч таких костюмов, все они распределяются между регионами. Первую партию отправили в Витебскую инфекционку.

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