Массовые мероприятия: договор с милицией нужно заключать до получения разрешения

"Еврорадио" . Ранее такие договоры заключались после получения разрешения на проведение мероприятия от исполкома либо подтверждения отсутствия запрета, передает





Нововведение содержится в постановлении Совета министров Беларуси от 3 апреля 2020 г. № 196, которое опубликовано 5 апреля на Национальном правовом интернет-портале.





Документ также вводит существенное условие для договоров с милицией, скорой помощью и на уборку территории: они вступают в силу только после получения организаторами массовых мероприятий разрешения на их проведение либо подтверждения отсутствия запрета на их проведение.