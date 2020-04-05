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Массовые мероприятия: договор с милицией нужно заключать до получения разрешения
Источник материала: Партизан
В Беларуси обязали организаторов массовых мероприятий заключать договоры с милицией, скорой помощью и службами ЖКХ до получения разрешения на их проведение от исполкомов.
Ранее такие договоры заключались после получения разрешения на проведение мероприятия от исполкома либо подтверждения отсутствия запрета, передает
Нововведение содержится в постановлении Совета министров Беларуси от 3 апреля 2020 г. № 196, которое опубликовано 5 апреля на Национальном правовом интернет-портале.
Документ также вводит существенное условие для договоров с милицией, скорой помощью и на уборку территории: они вступают в силу только после получения организаторами массовых мероприятий разрешения на их проведение либо подтверждения отсутствия запрета на их проведение.
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В Беларуси обязали организаторов массовых мероприятий заключать договоры с милицией, скорой помощью и службами ЖКХ до получения разрешения на их проведение от...
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