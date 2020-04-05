Мой дед — солдат Иван Бествицкий

Источник материала: Радзiма







Интерес к теме Великой Отечественной войны не теряется во времени. За броскими лозунгами по случаю очередных юбилейных военных дат всегда видна великая память народа, которая бережно хранится в каждой белорусской семье. Это действительно то, что нас объединяет, — мужество и доблесть, самопожертвование предков в 1941—1945-м годах. И вряд ли эта выведенная историей формула может представиться кому-то безликим идеологическим штампом, Беларусь помнит о героях прошлого.

Нельзя не заметить, что в наши дни идут жаркие дискуссии о причинах, ходе и итогах второй мировой войны. Политики и историки, журналисты во всех уголках планеты формируют в обществах разные представления о тех трагических событиях. Возможности всемирной паутины убеждают в этом каждодневно. Никаких новых «фундаментальных открытий» на политических и научных площадках, например, Запада, разумеется, не происходит — большая их часть родом из времен ранней первой холодной войны. Но последствия очевидны: из исторического сознания европейцев убираются объективные представления о роли советского солдата в разгроме немецкого фашизма. И даже освобождения узников гитлеровских концлагерей на территории стран Европы частями Красной Армии стали предметом политических спекуляций и провокаций. А ведь сотни тысяч наших солдат и офицеров отдали свои жизни за будущее Европы без нацизма…

Беларусь помнит.

Мой дед Иван Максимович Бествицкий, уроженец деревни Слободки Глусского района, свои боевые ордена и медали заслужил на тяжком солдатском пути от освобожденных летом 1944 года родных мест к Берлину. Он всегда был на передовой — наводчик станкового пулемета, автоматчик, не раз смотрел смерти в глаза и ни разу не отступил. И даже когда был ранен в бою — сбежал из медсанбата после перевязки, бросился догонять ушедшую вперед часть. В ту пору ему было всего двадцать лет…

…27 июня 1944 года части наступавшей 28-й армии, входившей в состав 1-го Белорусского фронта, освободили Глуск от немецко-фашистских захватчиков. Три года оккупации были временем тяжелейших испытаний для жителей района, тысячи из них были уничтожены гитлеровцами. На месте деревень Парщаха, Осы, Белые, Мосты, Колёсы, Толстый Лес остались лишь полуразрушенные печи да кое-где металлическая утварь на бывших подворьях…

Иван Бествицкий был призван на воинскую службу Глусским РВК 30 июня 1944 года. Он своими глазами видел последствия «нового порядка» для родных мест и потому рвался отомстить немецким воякам в открытом бою. Воевать ему довелось в 8-й мотострелковой бригаде 9-го танкового корпуса. Это соединение ранее прославилось в нескольких крупных боевых операциях, в том числе и на Курской дуге; немцы долгое время солдат и офицеров корпуса боязливо называли богдановскими головорезами (по фамилии командира корпуса в 1943 году генерала Семена Ильича Богданова, впоследствии маршала бронетанковых войск, дважды Героя Советского Союза). В ходе летней кампании 1944 года корпусом командовал генерал Борис Сергеевич Бахаров, сыгравший большую роль в освобождении от немцев соседнего Бобруйска. С этого события воинское соединение стало именоваться 9-й Бобруйский Краснознаменный танковый корпус. Генерал Бахаров погиб 16 июля, после освобождения Барановичей, был убит осколком снаряда под Пружанами.

Героический, словом, был корпус, что такое отступать, его воины не знали. Погибали, но стояли до конца. Пример тому — два эпизода из фронтовой жизни красноармейца Ивана Бествицкого.

О войне он вспоминать не любил, как, наверное, и все солдаты Великой Отечественной, кто видел ее из окопов, на передовой. Но три ордена и медали свидетельствовали, что деду есть что рассказать. Только однажды, в мае 1989 года, Иван Максимович поделился, за что получил свои главные боевые награды.





После успешного завершения операции «Багратион» 9-й танковый корпус принял участие в боевых действиях на территории Польши. Это был прямой выход к фашистскому логову, и потому Гитлер сосредоточил здесь наиболее боеспособные части вермахта и СС. Каждая схватка с врагом была кровопролитной, с немалыми потерями. Это только спустя десятилетия в уютных кабинетах можно «анализировать» боевые сводки, сопоставлять их с немецкими и рассуждать на тему, что можно было бы и быстрее наступать. А тогда, поздней осенью 1944 — зимой 1945 года, наши солдаты полили своей кровью каждую пядь польской земли…

— После освобождения Бобруйска мы прошли несколько сот километров, бои были непрерывными и тяжкими, — рассказывал Иван Максимович. — Танковые части были далеко впереди, продвигались к столице Польши, но там была такая мощная группировка противника, что нашим войскам надо было закрепиться на достигнутых рубежах. В Польше погибли многие мои товарищи, с которыми вместе призывался на воинскую службу. Шли рядом в бою, падали, сраженные пулями и минометными осколками. Погибли и два наводчика станкового пулемета, у которых я был помощником. После этого я занял их место, так и воевал до конца войны. Поздней осенью 1944 года в одном из столкновений с фрицами был ранен командир нашей роты. Наступление нам не удалось развить, и он остался лежать в воронке на небольшом лесном островке. Подходы к нему были открытыми, немцы простреливали территорию полностью. Командир взвода, старшина, фамилию не помню, мы его называли Степанычем, послал поочередно четырех хлопцев, но их настигли вражеские пули. Потом собрал нас и говорит: «Приказывать не могу, может, кто сам вызовется вытащить командира?» Я и решился… Посмотрел на местность: всё открыто. А справа была небольшая канавка, от нее до места, где лежал командир роты, — метров сорок, не больше. Дождался темноты — и пополз. Холод, вода, грязь… Дополз. Путь туда и обратно занял часа три. Вот и всё. Комвзвода потом обнял, сказал: «Молодец, сынок». Передали в штаб записку об этом деле, и наградили потом меня орденом Славы III степени. Хотя были и потом бои, может, и добавили еще что-то…

Участвовал Иван Максимович Бествицкий и в освобождении Варшавы от немецких оккупантов. Говорил, что польский народ очень пострадал от нацистов, гибли от рук нелюдей дети, старики и женщины… Встречали советских солдат жители Польши с большой радостью, как освободителей.

В феврале — апреле 1945 года 9-й танковый корпус принимал участие в Восточно-Померанской наступательной операции. Орденом Красной Звезды красноармеец Бествицкий был награжден за мужество, проявленное в длительных кровопролитных боях с 10 по 16 марта.

— Это была настоящая мясорубка, немцы отчаянно шли в наступление, наверное, под воздействием шнапса. Сотнями падали под нашим огнем, но всё равно лезли. Вода в моем станковом пулемете «Максим» закипала, ленты шли одна за другой. Несколько дней продолжались бои. Было и такое, что позиции нашей пулеметной роты фактически были окружены гитлеровцами. Хорошо, что боеприпасов хватило. В живых нас осталось двенадцать человек. Все были награждены орденами Красной Звезды.

Принимал участие уроженец Глусского района и во взятии Берлина в составе своей 8-й мотострелковой бригады. К орденам в 1946 году добавились еще три медали.

После войны Иван Бествицкий приобрел в армии профессию шофера. Демобилизовавшись, вернулся в родные места, возил на «ЗИСе» председателя колхоза, потом много лет работал водителем автобуса в Глусском автобусном парке.

В 1985 году он был награжден третьим орденом — Отечественной войны II степени. Как кавалер трех орденов получал персональную пенсию. Юбилейных медалей было более десяти, всего — 18 наград.

Девизом всей его жизни были простые слова — «работать надо». Он ни разу ни о чем никого не попросил, не обивал пороги высоких кабинетов с личными просьбами. В жизни Ивана Максимовича Бествицкого было два главных праздника — 9 мая и 23 февраля. Ушел из жизни солдат Великой Отечественной 23 февраля 2009 года. На его доме в небольшой деревушке под Глуском Войтехово осталась красная звездочка. И память в сердцах благодарных потомков.

Александр ГАЙШУН