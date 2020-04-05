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В Минске на проспекте Победителей Ford врезался в осветительную мачту

05.04.2020 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске иномарка врезалась в столб. Водитель машины получил телесные повреждения. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 26-летний молодой человек за рулём Ford двигался по проспекту Победителей в сторону Стелы «Минск – город-герой». 

В Минске на проспекте Победителей Ford врезался в осветительную мачту
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Проехав перекрёсток, автомобиль врезался в осветительную мачту, затем оказался за пределами проезжей части. Водитель госпитализирован, 28-летний пассажир не пострадал и был доставлен домой. 

В Минске на проспекте Победителей Ford врезался в осветительную мачту
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

К месту аварии выбывали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску. Проводится проверка. По словам очевидцев, скорость иномарки превышала разрешённую. 

В Минске на проспекте Победителей Ford врезался в осветительную мачту
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

На неделе в Минске Volkswagen наехал на лестничный пролёт и припаркованный автомобиль.

Водитель случайно поехала задним ходом – здесь подробности

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске иномарка врезалась в столб. Водитель машины получил телесные повреждения.  Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 26-летний молодой...
 
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