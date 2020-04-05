В Минске на проспекте Победителей Ford врезался в осветительную мачту

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске иномарка врезалась в столб. Водитель машины получил телесные повреждения.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 26-летний молодой человек за рулём Ford двигался по проспекту Победителей в сторону Стелы «Минск – город-герой».



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Проехав перекрёсток, автомобиль врезался в осветительную мачту, затем оказался за пределами проезжей части. Водитель госпитализирован, 28-летний пассажир не пострадал и был доставлен домой.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

К месту аварии выбывали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску. Проводится проверка. По словам очевидцев, скорость иномарки превышала разрешённую.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На неделе в Минске Volkswagen наехал на лестничный пролёт и припаркованный автомобиль.