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В Минске на проспекте Победителей Ford врезался в осветительную мачту
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске иномарка врезалась в столб. Водитель машины получил телесные повреждения.
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Проехав перекрёсток, автомобиль врезался в осветительную мачту, затем оказался за пределами проезжей части. Водитель госпитализирован, 28-летний пассажир не пострадал и был доставлен домой.
К месту аварии выбывали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску. Проводится проверка. По словам очевидцев, скорость иномарки превышала разрешённую.
На неделе в Минске Volkswagen наехал на лестничный пролёт и припаркованный автомобиль.
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Новости Беларуси. В Минске иномарка врезалась в столб. Водитель машины получил телесные повреждения. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 26-летний молодой...
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