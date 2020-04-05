В Бресте начались выплаты ветеранам единовременной материальной помощи к 75-летию Победы

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с празднованием 75-летия Победы ветеранам Великой Отечественной войны и отдельным категориям граждан будет оказана единовременная материальная помощь. Соответствующий Указ № 491 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.







Материальная помощь будет оказываться дифференцированно. Ветераны войны, инвалиды и другие категории граждан, пострадавшие от последствий войны получат от Br2,5 тыс. до Br700. Предполагается, что общее число получателей денежной помощи в Беларуси составит около 20 тысяч человек. В Ленинском районе г. Бреста — 137 человек.







Работники Брестского филиала РУП «Белпочта» приступили в выплате материальной помощи. Николай Александрович Просмыцкий – известный в Бресте общественный деятель. В конце 1942 года, когда ему исполнилось 10 лет, немецко-фашистские оккупанты вывезли семью в концлагерь «Лесная» на Брестчине. После войны он окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию в Горках, работал агрономом, директором совхоза, в общем, более 20 лет с любовью растил для людей хлеб. Затем была советская и партийная работа, но все эти годы он не расставался с поэзией. Николай Александрович — автор сборников стихов и книг, выступает перед молодежью по теме «Дети войны». Денежную помощь из рук работников «Белпочты» получили Панькова Софья Александровна, награжденная медалью СССР за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны и Валентина Ивановна Раткевич, малолетняя узница фашистских концлагерей.







Согласно Указу, в Ленинском районе г. Бреста около 100 человек уже получили помощь.







Уважаемые ветераны! Ваша жизнь — пример честного и достойного служения Отечеству. Спасибо вам за Победу!