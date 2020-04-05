ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Бресте начались выплаты ветеранам единовременной материальной помощи к 75-летию Победы

05.04.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с празднованием 75-летия Победы ветеранам Великой Отечественной войны и отдельным категориям граждан будет оказана единовременная материальная помощь. Соответствующий Указ № 491 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Бресте начались выплаты ветеранам единовременной материальной помощи к 75-летию Победы


Материальная помощь будет оказываться дифференцированно. Ветераны войны, инвалиды и другие категории граждан, пострадавшие от последствий войны получат от Br2,5 тыс. до Br700. Предполагается, что общее число получателей денежной помощи в Беларуси составит около 20 тысяч человек. В Ленинском районе г. Бреста — 137 человек.

В Бресте начались выплаты ветеранам единовременной материальной помощи к 75-летию Победы


Работники Брестского филиала РУП «Белпочта» приступили в выплате материальной помощи. Николай Александрович Просмыцкий – известный в Бресте общественный деятель. В конце 1942 года, когда ему исполнилось 10 лет, немецко-фашистские оккупанты вывезли семью в концлагерь «Лесная» на Брестчине. После войны он окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию в Горках, работал агрономом, директором совхоза, в общем, более 20 лет с любовью растил для людей хлеб. Затем была советская и партийная работа, но все эти годы он не расставался с поэзией. Николай Александрович — автор сборников стихов и книг, выступает перед молодежью по теме «Дети войны». Денежную помощь из рук работников «Белпочты» получили Панькова Софья Александровна, награжденная медалью СССР за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны и Валентина Ивановна Раткевич, малолетняя узница фашистских концлагерей.

В Бресте начались выплаты ветеранам единовременной материальной помощи к 75-летию Победы


Согласно Указу, в Ленинском районе г. Бреста около 100 человек уже получили помощь.

В Бресте начались выплаты ветеранам единовременной материальной помощи к 75-летию Победы


Уважаемые ветераны! Ваша жизнь — пример честного и достойного служения Отечеству. Спасибо вам за Победу!

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В связи с празднованием 75-летия Победы ветеранам Великой Отечественной войны и отдельным категориям граждан будет оказана единовременная материальная помощь....
 
Новости дня
Новости разные
 
Грибная подлива: универсальный рецепт для всех
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика