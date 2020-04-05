В Мексике в перестрелке между преступными группировками погибли 19 человек

Источник материала: ОНТ

Во время перестрелки между членами преступных группировок в Мексике погибли 19 человек. Об этом пишет Reuters.

Инцидент произошел в штате Чиуауа. Прибывшие на место столкновения сотрудники сил безопасности обнаружили 18 тел гражданских лиц, а также одного раненого – его доставили в больницу города Куатемок, где он скончался от полученных ранений.

На месте столкновения также были обнаружены 18 единиц огнестрельного оружия, две гранаты и два автомобиля. На месте происшествия работают эксперты и следователи генеральной прокуратуры.

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