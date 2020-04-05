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В Мексике в перестрелке между преступными группировками погибли 19 человек
Источник материала: ОНТ
Во время перестрелки между членами преступных группировок в Мексике погибли 19 человек. Об этом
Инцидент произошел в штате Чиуауа. Прибывшие на место столкновения сотрудники сил безопасности обнаружили 18 тел гражданских лиц, а также одного раненого – его доставили в больницу города Куатемок, где он скончался от полученных ранений.
На месте столкновения также были обнаружены 18 единиц огнестрельного оружия, две гранаты и два автомобиля. На месте происшествия работают эксперты и следователи генеральной прокуратуры.
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Во время перестрелки между членами преступных группировок в Мексике погибли 19 человек. Об этом пишет Reuters. Инцидент произошел в штате Чиуауа. Прибывшие на место...
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