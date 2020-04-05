Это народный карантин? В весеннем парке Бреста - безлюдно, светло и тепло

Источник материала: Виртуальный Брест

Полдень, воскресенье, 5 апреля 2020 года. В стране на радость школьникам и учителям продлили каникулы на неделю. Казалось - веселись, отдыхай, приходи в парк! Но нет, тут безлюдно.





Не работают развлекательные заведения, кафе закрыты, аттракционы пока кое-как поскрипывают, но редко.





Из посетителей парка - в основном только пары с детьми и одинокие пожилые люди, которые стараются держаться подальше друг от друга.





В Беларуси не объявляли карантин, и никто не запрещает никому выходить на улицу, однако люди, вероятно, чувствуют, что нужно некоторое время побыть дома, даже при такой хорошей погоде. Между тем, никаких мероприятий в городе нет, даже цирк уехал. Хорошо хоть через интернет зараза не передаётся.