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Это народный карантин? В весеннем парке Бреста - безлюдно, светло и тепло

05.04.2020 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Полдень, воскресенье, 5 апреля 2020 года. В стране на радость школьникам и учителям продлили каникулы на неделю. Казалось - веселись, отдыхай, приходи в парк! Но нет, тут безлюдно.

Это народный карантин? В весеннем парке Бреста - безлюдно, светло и тепло

Не работают развлекательные заведения, кафе закрыты, аттракционы пока кое-как поскрипывают, но редко.

Это народный карантин? В весеннем парке Бреста - безлюдно, светло и тепло

Из посетителей парка - в основном только пары с детьми и одинокие пожилые люди, которые стараются держаться подальше друг от друга.

Это народный карантин? В весеннем парке Бреста - безлюдно, светло и тепло

В Беларуси не объявляли карантин, и никто не запрещает никому выходить на улицу, однако люди, вероятно, чувствуют, что нужно некоторое время побыть дома, даже при такой хорошей погоде. Между тем, никаких мероприятий в городе нет, даже цирк уехал. Хорошо хоть через интернет зараза не передаётся.

 
 
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  Полдень, воскресенье, 5 апреля 2020 года. В стране на радость школьникам и учителям продлили каникулы на неделю. Казалось - веселись, отдыхай, приходи в парк! Но нет,...
 
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