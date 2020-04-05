6 тренировок для тех, кто много работает за компьютером дома

Источник материала: ОНТ

Далеко не у всех дома имеется рабочий кабинет. Это означает, что офисным сотрудникам сейчас приходится ютиться с ноутбуком на диване или на других не приспособленных для долгой работы местах. Однако неправильная осанка во время работы рано или поздно даст о себе знать. Следующие 6 видеотренировок помогут размять разные группы мышц даже за столом.

Растяжка за столом

Доктор физиотерапии показывает семь упражнений, которые можно выполнять прямо за столом. Если у вас не хватает времени, чтобы выполнить сразу весь комплекс, попробуйте выполнять по одному упражнению в течение дня.





Йога для тех, кто сидит целый день за компьютером

Эти простые и несложные упражнения помогут расслабить мышцы ног, поясницу, грудь и плечи после напряжённого рабочего дня.

Пилатес

Если вы предпочитаете пилатес, то упражнения от Лотти Мерфи обеспечат мгновенное облегчение после дня, проведённого за столом, на диване или в машине.

Разминка для рук и кистей

Не стоит забывать о руках, особенно при работе за ноутбуком без мыши. Этот комплекс поможет улучшить гибкость мышц рук, пальцев и предплечий.

Йога от сутулости

Простые техники йоги помогают бороться с круглыми плечами, а также с болями в шейном отделе.

Тренировка при болях в пояснице

Тренировка избавит от боли в пояснице, расслабит плечи и улучшит осанку





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