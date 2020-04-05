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6 тренировок для тех, кто много работает за компьютером дома
Источник материала: ОНТ
Далеко не у всех дома имеется рабочий кабинет. Это означает, что офисным сотрудникам сейчас приходится ютиться с ноутбуком на диване или на других не приспособленных для долгой работы местах. Однако неправильная осанка во время работы рано или поздно даст о себе знать. Следующие 6 видеотренировок помогут размять разные группы мышц даже за столом.
Растяжка за столом
Доктор физиотерапии показывает семь упражнений, которые можно выполнять прямо за столом. Если у вас не хватает времени, чтобы выполнить сразу весь комплекс, попробуйте выполнять по одному упражнению в течение дня.
Йога для тех, кто сидит целый день за компьютером
Эти простые и несложные упражнения помогут расслабить мышцы ног, поясницу, грудь и плечи после напряжённого рабочего дня.
Пилатес
Если вы предпочитаете пилатес, то упражнения от Лотти Мерфи обеспечат мгновенное облегчение после дня, проведённого за столом, на диване или в машине.
Разминка для рук и кистей
Не стоит забывать о руках, особенно при работе за ноутбуком без мыши. Этот комплекс поможет улучшить гибкость мышц рук, пальцев и предплечий.
Йога от сутулости
Простые техники йоги помогают бороться с круглыми плечами, а также с болями в шейном отделе.
Тренировка при болях в пояснице
Тренировка избавит от боли в пояснице, расслабит плечи и улучшит осанку
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Далеко не у всех дома имеется рабочий кабинет. Это означает, что офисным сотрудникам сейчас приходится ютиться с ноутбуком на диване или на других не...
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