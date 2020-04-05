Источник материала: Новости Волковыска

"Белпочта" временно останавливает оказание сервисов, предоставляемых в рамках пакетов услуг E-commerce, E-commerce MAX, по примерке и получению части отправлений с товарным вложением (частичный выкуп) на дому, в офисе и выделенных объектах почтовой связи, где установлены примерочные кабинки.

Сервисы приостановлены с целью минимизации контактов сотрудников почты с получателями отправлений.

На предприятии также отметили, что для сохранения здоровья и исключения тесных контактов рекомендуется приобретать товар на интернет-площадках с предоплатой, соблюдать дистанцию в очереди от 1,5 до 2 м при посещении объектов почтовой связи.

"Белпочта" просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.