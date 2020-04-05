Источник материала: ОНТ

Главный тренер сборной страны по фристайлу Николай Козеко отмечает 70-летний юбилей. Титулованного специалиста поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«С вашим именем связаны самые яркие олимпийские достижения Беларуси. Вы стояли у истоков становления отечественной школы лыжной акробатики. Добились выдающихся успехов на крупнейших международных соревнованиях. Вывели нашу страну в лидеры мирового фристайла. Убеждён, что ваши знания, талант педагога и богатейший опыт ещё много лет будут приносить пользу белорусскому спорту», – говорится в поздравлении Главы государства.

Николай Козеко – один из самых успешных тренеров в белорусском спорте. Он воспитал целую плеяду выдающихся фристайлистов. Его ученики завоевали семь медалей на Олимпийских играх, в том числе четыре золотые. Чемпионами главных стартов четырёхлетия становились Алексей Гришин, Алла Цупер, Антон Кушнир и Анна Гуськова. Дважды Николай Козеко признавался лучшим тренером Беларуси.

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