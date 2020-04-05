ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Главный тренер сборной страны по фристайлу Николай Козеко отмечает 70-летний юбилей

05.04.2020 18:36 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Главный тренер сборной страны по фристайлу Николай Козеко отмечает 70-летний юбилей

Главный тренер сборной страны по фристайлу Николай Козеко отмечает 70-летний юбилей. Титулованного специалиста поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«С вашим именем связаны самые яркие олимпийские достижения Беларуси. Вы стояли у истоков становления отечественной школы лыжной акробатики. Добились выдающихся успехов на крупнейших международных соревнованиях. Вывели нашу страну в лидеры мирового фристайла. Убеждён, что ваши знания, талант педагога и богатейший опыт ещё много лет будут приносить пользу белорусскому спорту», – говорится в поздравлении Главы государства.

Николай Козеко – один из самых успешных тренеров в белорусском спорте. Он воспитал целую плеяду выдающихся фристайлистов. Его ученики завоевали семь медалей на Олимпийских играх, в том числе четыре золотые. Чемпионами главных стартов четырёхлетия становились Алексей Гришин, Алла Цупер, Антон Кушнир и Анна Гуськова. Дважды Николай Козеко признавался лучшим тренером Беларуси.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной страны по фристайлу Николай Козеко отмечает 70-летний юбилей. Титулованного специалиста поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко....
 
Новости дня
Новости разные
 
Минобразования прокомментировало продление весенних школьных каникул
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика