|
Гомельский клуб БЧ стал победителем чемпионата Беларуси по мини-футболу
Источник материала: ОНТ
Гомельский клуб БЧ стал победителем регулярного сезона чемпионата Беларуси по мини-футболу.
В заключительном туре «железнодорожники» на выезде обыграли «Борисов-900» со счётом 7:2. В 22 матчах гомельчане набрали 53 очка. А в центральном поединке тура чемпион страны «Столица» сыграл вничью с оршанским «Витэном» – 4:4. Таким образом, БЧ финишировал на первом месте. На одно очко меньше у «Витэна», третье место у «Столицы», которая набрала 51 балл. Теперь командам предстоит сыграть в плей-офф.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельский клуб БЧ стал победителем регулярного сезона чемпионата Беларуси по мини-футболу. В заключительном туре «железнодорожники» на выезде обыграли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)