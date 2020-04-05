Гомельский клуб БЧ стал победителем чемпионата Беларуси по мини-футболу

Источник материала: ОНТ

Гомельский клуб БЧ стал победителем регулярного сезона чемпионата Беларуси по мини-футболу.

В заключительном туре «железнодорожники» на выезде обыграли «Борисов-900» со счётом 7:2. В 22 матчах гомельчане набрали 53 очка. А в центральном поединке тура чемпион страны «Столица» сыграл вничью с оршанским «Витэном» – 4:4. Таким образом, БЧ финишировал на первом месте. На одно очко меньше у «Витэна», третье место у «Столицы», которая набрала 51 балл. Теперь командам предстоит сыграть в плей-офф.

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