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«Копье Судьбы»: в Армении вынесли реликвию из храма в надежде остановить эпидемию
Источник материала: Партизан
В Армении во время празднования Вербного воскресенья из храма вынесли «Копье Судьбы». По библейскому преданию, им пронзили распятого на кресте Иисуса Христа, передает
Каталикос всех армян Гарегин Второй провел крестный ход и освятил копьем четыре стороны света. Из сокровищницы Эчмиадзина реликвию выносят лишь по особым случаям. Обычно это происходит осенью, в день памяти первых просветителей Армении. Но сейчас от традиции отошли в надежде, что копье остановит эпидемию. Так в XVIII веке, когда в соседней Грузии бушевала чума, грузины попросили у армян привезти святое копье в Тифлис. По преданию, священная реликвия не только остановила эпидемию, но и излечила многих больных.
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В Армении во время празднования Вербного воскресенья из храма вынесли «Копье Судьбы». По библейскому преданию, им пронзили распятого на кресте Иисуса Христа,...
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