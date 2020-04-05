«Копье Судьбы»: в Армении вынесли реликвию из храма в надежде остановить эпидемию









Каталикос всех армян Гарегин Второй провел крестный ход и освятил копьем четыре стороны света. Из сокровищницы Эчмиадзина реликвию выносят лишь по особым случаям. Обычно это происходит осенью, в день памяти первых просветителей Армении. Но сейчас от традиции отошли в надежде, что копье остановит эпидемию. Так в XVIII веке, когда в соседней Грузии бушевала чума, грузины попросили у армян привезти святое копье в Тифлис. По преданию, священная реликвия не только остановила эпидемию, но и излечила многих больных.