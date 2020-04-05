ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Копье Судьбы»: в Армении вынесли реликвию из храма в надежде остановить эпидемию

05.04.2020 20:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Армении во время празднования Вербного воскресенья из храма вынесли «Копье Судьбы». По библейскому преданию, им пронзили распятого на кресте Иисуса Христа, передает «МИР 24».
1 из 3



Каталикос всех армян Гарегин Второй провел крестный ход и освятил копьем четыре стороны света. Из сокровищницы Эчмиадзина реликвию выносят лишь по особым случаям. Обычно это происходит осенью, в день памяти первых просветителей Армении. Но сейчас от традиции отошли в надежде, что копье остановит эпидемию. Так в XVIII веке, когда в соседней Грузии бушевала чума, грузины попросили у армян привезти святое копье в Тифлис. По преданию, священная реликвия не только остановила эпидемию, но и излечила многих больных.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Армении во время празднования Вербного воскресенья из храма вынесли «Копье Судьбы». По библейскому преданию, им пронзили распятого на кресте Иисуса Христа,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский силач Вячеслав Хоронеко установил рекорд в жиме гири
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика