Комитет госконтроля открывает горячую линию: можно пожаловаться на завышенные цены и отсутствие товаров

Источник материала: ОНТ

Белорусов приглашают поучаствовать в мониторинге цен. С этой целью Комитет госконтроля открывает горячую линию.

Туда жители всех регионов страны, а также сами работники предприятий торговли смогут сообщить о фактах необоснованного завышения цен. Можно пожаловаться и на отсутствие определённых товаров на полках. Такая форма работы, отмечают в контрольном ведомстве, необходима, чтобы оперативно отслеживать ситуацию на потребительском рынке. Телефон горячей линии доступен по 10 апреля.

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