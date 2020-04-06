|
Комитет госконтроля открывает горячую линию: можно пожаловаться на завышенные цены и отсутствие товаров
Источник материала: ОНТ
Белорусов приглашают поучаствовать в мониторинге цен. С этой целью Комитет госконтроля открывает горячую линию.
Туда жители всех регионов страны, а также сами работники предприятий торговли смогут сообщить о фактах необоснованного завышения цен. Можно пожаловаться и на отсутствие определённых товаров на полках. Такая форма работы, отмечают в контрольном ведомстве, необходима, чтобы оперативно отслеживать ситуацию на потребительском рынке. Телефон горячей линии доступен по 10 апреля.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет госконтроля открывает горячую линию: можно пожаловаться на завышенные цены и отсутствие товаров
Белорусов приглашают поучаствовать в мониторинге цен. С этой целью Комитет госконтроля открывает горячую линию. Туда жители всех регионов страны, а также сами...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)