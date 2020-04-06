ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Комитет госконтроля открывает горячую линию: можно пожаловаться на завышенные цены и отсутствие товаров

06.04.2020 09:28 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Комитет госконтроля открывает горячую линию: можно пожаловаться на завышенные цены и отсутствие товаров

Белорусов приглашают поучаствовать в мониторинге цен. С этой целью Комитет госконтроля открывает горячую линию.  

Туда жители всех регионов страны, а также сами работники предприятий торговли смогут сообщить о фактах необоснованного завышения цен. Можно пожаловаться и на отсутствие определённых товаров на полках. Такая форма работы, отмечают в контрольном ведомстве, необходима, чтобы оперативно отслеживать ситуацию на потребительском рынке. Телефон горячей линии доступен по 10 апреля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусов приглашают поучаствовать в мониторинге цен. С этой целью Комитет госконтроля открывает горячую линию.   Туда жители всех регионов страны, а также сами...
 
Новости дня
Новости разные
 
Группа «Сплин» представила новую песню
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика