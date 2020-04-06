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Группа «Сплин» представила новую песню

06.04.2020 09:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Группа «Сплин» представила новую песню

Популярная российская рок-группа «Сплин» выпустила новую песню. Композиция называется «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите», она опубликована на официальном YouTube-канале коллектива и на странице в соцсети «ВКонтакте».

За сутки это музыкальное письмо на YouTube послушали более 100 тысяч раз.

Судя по комментариям под видео, поклонникам группы понравилась новая песня.

«Как фанат Гарри Поттера уверяю вас, что это ГЕНИАЛЬНО!», «Когда клип не нужен. Сплин вернулся», «Это очень сильно!!!!!! То, чего мы так ждали от Сплин!», – написали пользователи.

Фото: Вячеслав Прыгун 

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Популярная российская рок-группа «Сплин» выпустила новую песню. Композиция называется «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите»,...
 
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