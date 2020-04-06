Водитель, лишённый прав за пьянку, сбил на микроавтобусе велосипедиста

Источник материала: Виртуальный Брест

4 апреля около 20:30 в аг. Молодово Ивановского района 31 -летний пинчанин, управляя "Мерседес Спринтер", совершил наезд на пересекавшего проезжую часть 75-летнего велосипедиста. Пенсионер с травмами госпитализирован в больницу.





Установлено, что водитель не имел права управления: в 2014 году лишен за нетрезвое вождение.



