Источник материала: ОНТ

Очередное снижение. Цена нефти опустилась в начале торгов на бирже более чем на 9%.

За баррель марки Brent – чуть более $31. Нефтяные котировки снижаются на фоне неопределенности вокруг возобновления переговоров в формате ОПЕК. Накануне стало известно, что заседание организации стран-экспортёров нефти перенесено на этот четверг. На саммите участникам предстоит договориться по поводу объемов сокращения добычи черного золота.

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