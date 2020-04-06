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Цена нефти опустилась в начале торгов на бирже более чем на 9%

06.04.2020 11:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цена нефти опустилась в начале торгов на бирже более чем на 9%

Очередное снижение. Цена нефти опустилась в начале торгов на бирже более чем на 9%.  

За баррель марки Brent – чуть более $31. Нефтяные котировки снижаются на фоне неопределенности вокруг возобновления переговоров в формате ОПЕК. Накануне стало известно, что заседание организации стран-экспортёров нефти перенесено на этот четверг. На саммите участникам предстоит договориться по поводу объемов сокращения добычи черного золота.

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Очередное снижение. Цена нефти опустилась в начале торгов на бирже более чем на 9%.   За баррель марки Brent – чуть более $31. Нефтяные котировки снижаются на фоне...
 
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