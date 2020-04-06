Комитет государственной безопасности Республики Беларусь возбудил и
К подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Указанные работники уволены из органов прокуратуры.
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Столичные прокуроры оказались причастны к обороту наркотиков
06.04.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Комитет государственной безопасности Республики Беларусь возбудил и
К подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Указанные работники уволены из органов прокуратуры.
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Комитет государственной безопасности Республики Беларусь возбудил и расследует уголовное дело в отношении двух бывших...
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