Источник материала: Новости Волковыска

Комитет государственной безопасности Республики Беларусь возбудил и расследует уголовное дело в отношении двух бывших заместителей прокуроров Советского и Ленинского районов г. Минска, которым инкриминирован незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

К подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Указанные работники уволены из органов прокуратуры.