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На воздушных рубежах Родины

06.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На воздушных рубежах Родины
Во время учебы в Серпуховской военной авиатехнической школе. 1939 г.
На воздушных рубежах Родины
Петр Михайлович Грибовский, 1915 г.р. член КПСС, техник-лейтенант, воин-авиатор

Передо мной пожелтевшие от времени страницы воспоминаний моего отца, Петра Михайловича Грибовского, о службе в авиации в годы Великой Отечественной войны, о защите воздушных рубежей Отечества, о мужестве, отваге летчиков, штурманов, боевых товарищей.

Бережно храню эти записи о грозных событиях военного лихолетья, в которых отец принимал участие, его довоенные фотографии во время учебы в Серпуховской военной авиатехнической школе в 1938-1939 годах, документы, правительственные награды – всё это теперь для нас – дорогая семейная реликвия, память об отце. Это и моя память, мой гражданский долг – принести дань уважения в юбилейный год 75-летия Победы отцу и всем ветеранам Великой Отечественной войны, выполнившим воинскую клятву верности – защитить родную землю, разбить врага до конца.

Жизнь отца продлена в детях, внуках, правнуках, ведь память у времени – в лицах. Да и события войны стали уже достоянием истории. И чем дальше их отдаляет от нас время, тем величественнее предстает перед миром наша Победа.

Мой отец – уроженец Жлобинского района, с 1933 по 1936 год учился в Краснобережском сельскохозяйственном техникуме, по окончании получил специальность «агроном-полевод». Но война внесла свои коррективы.

В его послужном списке значатся: 1936-1938 гг. – Ленинградский военный округ; 1938-1939 гг. – Московский округ. Серпуховская военная авиатехническая школа; 1939-1941 гг. – Сибирский военный округ. Авиамеханик 31-й Новосибирской военной школы пилотов; 1941-1942 гг. – Калининский фронт. Авиамеханик 684-го Скоростного бомбардировочного авиаполка; 1942-янв. 1946 г. – Брянский, Центральный и 1-й Белорусский фронты, в состав которых входил 128-й бомбардировочный авиаполк 241-й авиадивизии. За этими скупыми строчками о военных перемещениях фронтов стоит легендарный боевой путь авиаторов до полной победы над врагом.

С волнением смотрю на фотографии 1938-1939 годов.: молодые курсанты авиатех-школы полны жизненных сил, учатся летать, постигают технику пилотирования. Но в воздухе уже «пахнет» войной, и им предстоит выполнить священный долг по защите воздушных рубежей Родины. У каждого из них будет своя воздушная колея, свой путь, чтобы стать надежными стражами неба.

На воздушных рубежах Родины
В августе 1941-го

В записях воспоминаний читаю: «По приказу главнокомандующего из нашей 31-й Новосибирской авиатехшколы был сформирован авиаполк из учебных самолетов – скоростных бомбардировщиков – в дни, когда враг подходил к Москве. В ноябре 1941 года наш 684-й авиаполк улетел под Москву, г. Иваново, Калининский фронт. Боевые вылеты выполняли ночью, наносили удары по переднему краю противника. За ночь совершали по 5-6 боевых вылетов. Наш авиаполк сыграл важную роль в разгроме немецких войск под Москвой, под Велижем на Западной Двине. В апреле 1942 г. личный состав полка, в том числе и я, был направлен в г. Казань за получением новых самолетов Пе-2, там же и был сформирован 128-й бомбардировочный авиаполк. Летчики строго соблюдали законы неба».

Читая записи отца, я многое узнала о подвигах летчиков, воинов-авиаторов 128-го бомбардировочного авиаполка, его победах в военных операциях. Командиром этого авиаполка был подполковник М.М. Воронков, Герой Советского Союза, бесстрашный летчик, надежный боевой товарищ, отважный флагман. Под его командованием с 1942 года летали на боевые задания экипажи самолетов Пе-2. Это были новые пикирующие бомбардировщики. В составе 128-го авиаполка воины-авиаторы, в том числе и мой отец, прошли героическими маршрутами от Курской дуги до Берлина, громили врага, освобождая родные города: Гомель, Жлобин, Рогачев, Бобруйск, Минск, а также столицу Польши – Варшаву. Участвовали в операции «Багратион», Висло-Одерской и Берлинской стратегических наступательных операциях.

В своих воспоминаниях отец рассказывал о памятных эпизодах битвы на Курской дуге в 1943 году. Экипажи «петляковых» бомбили огромные скопления танков, позиции зенитной артиллерии. Бои были ожесточенные. Летчики сутками находились на аэродромах, отдыхали под крыльями самолетов.

С особым чувством он писал о событиях июня 1944 года, когда началась операция «Багратион», ведь шло освобождение дорогих ему мест. Они бомбили оборонительные узлы противника, его резервы, ближние и дальние тылы, колонны гитлеровцев на дорогах Рогачев-Бобруйск, переправы через Днепр, Березину, Свислочь.

Техники и механики работали круглосуточно, требовались сноровка, быстрая реакция, умелое устранение всех неполадок, заменялись моторы, агрегаты, самолеты заправлялись снаряжением и боекомплектами. Мужество экипажей, мастерство воинов-авиаторов дали возможность одержать очередную победу. Особой отвагой отличались многие летчики, штурманы, воины-авиаторы. В 1944 году старший лейтенант А.А. Свиридов, штурман эскадрильи старший лейтенант Н.Ф. Старостин, командир эскадрильи капитан Я.И. Андрюшин были удостоены звания Героя Советского Союза. Все они были из 128-го бомбардировочного авиаполка 241-й авиадивизии. Отрадно отметить, что после войны одна из улиц Гомеля названа в честь Героя Советского Союза Алексея Андреевича Свиридова.

В последние дни войны экипажи бомбардировщиков Пе-2 завоевали право штурмовать Берлин и первыми войти в него. Авиаторы на земле и в небе работали с предельным напряжением моральных и физических сил. 2 мая 1945 года войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов завершили разгром Берлинской группировки. Враг прекратил сопротивление.

«В первый день мира мы собрались у рейхстага – разгромленного вражеского логова, по праву радовались победе, вспоминали своих боевых друзей, геройски погибших на разных маршрутах войны. Мы добыли Победу, дошли до самого Берлина, преодолев многотрудные военные преграды», – из заключительных строчек отца. За боевые действия он награжден орденом Красной Звезды, 8 медалями, среди которых «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и др.

На родину отец вернулся в январе 1946 года. Его послевоенный жизненный путь был связан с сельским хозяйством. В 1958-м он закончил Ленинградский институт прикладной зоологии и фитопатологии, получив специальность «агроном высшей квалификации по защите растений», работал на ответственных должностях. С 1978 по 1996 год являлся персональным пенсионером местного значения, проводил активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

День Победы для меня всегда – праздник со слезами на глазах. Это напоминание нам, живущим под мирным небом, какой ценой завоевана Победа, напоминание о своем долге – помнить защитников нашего Отечества, отстоявших в боях мир на земле.

Валентина Киреенко,
г. Буда-Кошелево

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Передо мной пожелтевшие от времени страницы воспоминаний моего отца, Петра Михайловича Грибовского, о службе в авиации в годы Великой...
 
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