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КГБ расследует дело в отношении бывших зампрокуроров по факту незаконного оборота наркотиков
Источник материала: ОНТ
Комитетом государственной безопасности Беларуси возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении двух бывших заместителей прокуроров Советского и Ленинского районов Минска. Об этом
Бывшие заместители прокуроров районных прокуратур Минска обвиняются в незаконном обороте наркотических средств без цели сбыта по ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. К фигурантам по делу применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Обвиняемые уволены из органов прокуратуры.
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Комитетом государственной безопасности Беларуси возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении двух бывших заместителей прокуроров Советского и...
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