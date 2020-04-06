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КГБ расследует дело в отношении бывших зампрокуроров по факту незаконного оборота наркотиков

06.04.2020 13:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

КГБ расследует дело в отношении бывших зампрокуроров по факту незаконного оборота наркотиков

Комитетом государственной безопасности Беларуси возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении двух бывших заместителей прокуроров Советского и Ленинского районов Минска. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на отдел информации Генпрокуратуры.

Бывшие заместители прокуроров районных прокуратур Минска обвиняются в незаконном обороте наркотических средств без цели сбыта по ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. К фигурантам по делу применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемые уволены из органов прокуратуры.

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Теги: Минск
 
 
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Комитетом государственной безопасности Беларуси возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении двух бывших заместителей прокуроров Советского и...
 
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