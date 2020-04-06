В США ударные вертолеты научились бороться с воздушными целями

Источник материала: Tut.by

Корпус морской пехоты США опубликовал видео, демонстрирующее способность ударного вертолета AH-1Z Viper использовать ракеты «воздух-воздух». Об этом пишет defence-blog.

Marine Attack Helicopters Demonstrate Naval Capabilities Video by Sgt. Charles Plouffe pic.twitter.com/OaLax0oTbQ — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) April 3, 2020

Кадры были сняты в Калифорнии во время учений Viper Storm на аэродроме Корпуса морской пехоты в лагере Пендлтон 11 декабря 2019 года. В ходе тренировки ударные вертолеты вылетели из двух точек (на побережье и в глубине страны) и нанесли удар по целям, имитирующим противника.

Главной особенностью Viper Storm стала демонстрация способности вертолетов поражать не только обычные для них наземные цели, но и воздушные — другие вертолеты, беспилотники и даже боевые самолеты.

AH-1Z Viper использовали ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinde помимо «традиционных» Hellfire, работающих по земле. Имея большие возможности по части подвесного вооружения, чем его предшественник AH-1W Super Cobra, Viper способен брать до 16 ракет различного класса — в результате машину можно адаптировать для борьбы с любыми целями на земле, на море и в воздухе.

AH-1Z Viper — один из самых современных боевых вертолетов в мире. Первый полет он совершил в 2000 году, а на вооружении стоит с 2011 года. В Корпусе морской пехоты США около 60 таких машин.