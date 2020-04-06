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В США ударные вертолеты научились бороться с воздушными целями

06.04.2020 13:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корпус морской пехоты США опубликовал видео, демонстрирующее способность ударного вертолета AH-1Z Viper использовать ракеты «воздух-воздух». Об этом пишет defence-blog.

Кадры были сняты в Калифорнии во время учений Viper Storm на аэродроме Корпуса морской пехоты в лагере Пендлтон 11 декабря 2019 года. В ходе тренировки ударные вертолеты вылетели из двух точек (на побережье и в глубине страны) и нанесли удар по целям, имитирующим противника.

Главной особенностью Viper Storm стала демонстрация способности вертолетов поражать не только обычные для них наземные цели, но и воздушные — другие вертолеты, беспилотники и даже боевые самолеты.

AH-1Z Viper использовали ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinde помимо «традиционных» Hellfire, работающих по земле. Имея большие возможности по части подвесного вооружения, чем его предшественник AH-1W Super Cobra, Viper способен брать до 16 ракет различного класса — в результате машину можно адаптировать для борьбы с любыми целями на земле, на море и в воздухе.

AH-1Z Viper — один из самых современных боевых вертолетов в мире. Первый полет он совершил в 2000 году, а на вооружении стоит с 2011 года. В Корпусе морской пехоты США около 60 таких машин.

 
 
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Машины принадлежат Корпусу морской пехоты Соединенных Штатов.
 
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