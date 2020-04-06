|
В США ударные вертолеты научились бороться с воздушными целями
Источник материала: Tut.by
Корпус морской пехоты США опубликовал видео, демонстрирующее способность ударного вертолета AH-1Z Viper использовать ракеты «воздух-воздух». Об этом
Кадры были сняты в Калифорнии во время учений Viper Storm на аэродроме Корпуса морской пехоты в лагере Пендлтон 11 декабря 2019 года. В ходе тренировки ударные вертолеты вылетели из двух точек (на побережье и в глубине страны) и нанесли удар по целям, имитирующим противника.
Главной особенностью Viper Storm стала демонстрация способности вертолетов поражать не только обычные для них наземные цели, но и воздушные — другие вертолеты, беспилотники и даже боевые самолеты.
AH-1Z Viper использовали ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinde помимо «традиционных» Hellfire, работающих по земле. Имея большие возможности по части подвесного вооружения, чем его предшественник AH-1W Super Cobra, Viper способен брать до 16 ракет различного класса — в результате машину можно адаптировать для борьбы с любыми целями на земле, на море и в воздухе.
AH-1Z Viper — один из самых современных боевых вертолетов в мире. Первый полет он совершил в 2000 году, а на вооружении стоит с 2011 года. В Корпусе морской пехоты США около 60 таких машин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машины принадлежат Корпусу морской пехоты Соединенных Штатов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)