Корабль Starliner повторно полетит к МКС без экипажа

Источник материала: ОНТ

Boeing отправит к МКС космический корабль Starliner без экипажа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Полет станет повторным, данные испытания должны продемонстрировать качество систем «Старлайнера».

Первый испытательный полет прошел в декабре 2019 года. Starliner в беспилотном режиме должен был доставить на МКС грузы, но не смог пристыковаться к станции из-за технических неисправностей. Корабль провел на орбите 48 часов и после вернулся на Землю.

Фото: AP / Terry Renna

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