|
Корабль Starliner повторно полетит к МКС без экипажа
Источник материала: ОНТ
Boeing отправит к МКС космический корабль Starliner без экипажа. Об этом
Полет станет повторным, данные испытания должны продемонстрировать качество систем «Старлайнера».
Первый испытательный полет прошел в декабре 2019 года. Starliner в беспилотном режиме должен был доставить на МКС грузы, но не смог пристыковаться к станции из-за технических неисправностей. Корабль провел на орбите 48 часов и после вернулся на Землю.
Фото: AP / Terry Renna
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Boeing отправит к МКС космический корабль Starliner без экипажа. Об этом сообщает пресс-служба компании. Полет станет повторным, данные испытания должны...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)