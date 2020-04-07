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"Человеком года" в области культуры назван Сергей МАТУЗКО
07.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Примечательным выдался прошлый год для директора городского центра культуры и творчества Сергея МАТУЗКО (на снимке). Вместе с пинчанами он разделил гордость за проведение в любимом городе республиканской акции «Пинск — культурная столица Беларуси», а затем по итогам работы был представлен к присвоению почетного звания «Человек года-2019» г.Пинска в области культуры.
Эти обстоятельства взаимосвязаны: Сергей Владимирович являлся главным режиссером ключевых церемоний открытия и закрытия акции «Культурная столица». Если в декабре было достаточно времени на подготовку, то в январе масштабную и совершенно новую для Пинска торжественную программу создали буквально с чистого листа за считанные дни напряженнейшей работы. И справились собственными силами. Праздник удался.
Несомненно, выполнить сложное задание помог опыт, который приобрел С.Матузко, работая до возвращения в Пинск главным режиссером Брестского областного общественно-культурного центра, занимающегося проведением значимых мероприятий.
Например, пинчанин был режиссером областных фестивалей национальных культур и юмора «Спораўскія жарты». Он был и остается ассистентом организаторов других важных областных мероприятий. Что же касается работы, связанной с акцией «Культурная столица», то С.Матузко непременно с большой благодарностью говорит о той помощи и поддержке, которую оказали все руководители учреждений культуры города и их творческие коллективы. К слову, Сергей Владимирович в числе тех, кто помогал родному Пинску возрождать фестиваль «Зори над Пиной», ставший одной из фишек акции «Культурная столица», а также достойно принять эстафету огня «Пламя мира» II Европейских игр.
Но, прежде всего, С.Матузко — директор государственного учреждения. Еще бытует название «Трикотажник», однако бывший дворец культуры прядильно-трикотажного объединения давно уже оставил ведомственные рамки. В свое время его удалось сохранить, а затем перенацелить на современные запросы. Сегодня здесь занимается 21 коллектив художественного творчества общей численностью более 740 участников. Среди тех, кого можно назвать старожилами, народный хор «Журавушка», образцовая цирковая студия «Арлекин», народный молодежный театр, хореографическая студия «Улыбка». Новые и успешно развивающиеся коллективы — хореографическая студия «Стрекоза», культурно-эстетический клуб «Грация», кружок художественного слова. И, конечно, как же не назвать носящий почетное в Республике Беларусь звание «заслуженный любительский» коллектив эстрадно-спортивного танца «Дарлинг», руководитель которого Вера Тимофеева неоднократно становилась «Человеком года» г.Пинска. Кстати сказать, в центре налажено сотрудничество с приходом храма в честь святых Петра и Февронии — совместно организуются Рождественские театрализованные концертные программы. Вот такое получается сочетание культурных традиций и инноваций. Замечу, что удалось значительно прибавить и в техническом оснащении учреждения культуры.
— Будущее коллектива, прежде всего, вижу в сбалансированном развитии творчества и менеджмента, — говорит Сергей Матузко, — а также в создании экспериментальной молодежной площадки для сотрудничества с артистами белорусской и зарубежной эстрады и культурного роста. В городском центре культуры и творчества сложилась команда единомышленников, готовая реализовывать самые смелые задумки. Лично меня участие в такой акции, как «Культурная столица Беларуси», окончательно убедило в том, что все препятствия при желании и упорстве преодолимы. А диплом «Человека года» будет напоминанием не только о творческом марафоне, но и о том, что результат моего труда может быть значим и для многих других, и это обязывает работать еще с большей самоотдачей.
Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
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Примечательным выдался прошлый год для директора городского центра культуры и творчества Сергея МАТУЗКО (на снимке). Вместе с пинчанами он разделил...
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