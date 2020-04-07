"Человеком года" в области культуры назван Сергей МАТУЗКО

Источник материала: Пинский Вестник

Примечательным выдался прошлый год для директора городского центра культуры и творчества Сергея МАТУЗКО (на снимке). Вместе с пинчанами он разделил гордость за проведение в любимом городе республиканской акции «Пинск — культурная столица Беларуси», а затем по итогам работы был представлен к присвоению почетного звания «Человек года-2019» г.Пинска в области культуры.

Эти обстоятельства взаимосвязаны:

Сергей Владимирович являлся глав

ным режиссером ключевых церемо

ний открытия и закрытия акции «Куль

турная столица». Если в декабре бы

ло достаточно времени на подготовку,

то в январе масштабную и совершен

но новую для Пинска торжественную

программу создали буквально с чи

стого листа за считанные дни напря

женнейшей работы. И справились соб

ственными силами. Праздник удался.



Несомненно, выполнить сложное

задание помог опыт, который при

обрел С.Матузко, работая до возвра

щения в Пинск главным режиссером

Брестского областного общественно-

культурного центра, занимающегося

проведением значимых мероприятий.



Например, пинчанин был режиссером

областных фестивалей национальных

культур и юмора «Спораўскія жарты».

Он был и остается ассистентом орга

низаторов других важных областных

мероприятий. Что же касается рабо

ты, связанной с акцией «Культурная

столица», то С.Матузко непременно

с большой благодарностью говорит

о той помощи и поддержке, которую

оказали все руководители учрежде

ний культуры города и их творческие

коллективы. К слову, Сергей Влади

мирович в числе тех, кто помогал род

ному Пинску возрождать фестиваль

«Зори над Пиной», ставший одной из

фишек акции «Культурная столица», а

также достойно принять эстафету ог

ня «Пламя мира» II Европейских игр.



Но, прежде всего, С.Матузко — ди

ректор государственного учреждения.

Еще бытует название «Трикотажник»,

однако бывший дворец культуры пря

дильно-трикотажного объединения

давно уже оставил ведомственные рам

ки. В свое время его удалось сохранить,

а затем перенацелить на современ

ные запросы. Сегодня здесь занимает

ся 21 коллектив художественного твор

чества общей численностью более 740

участников. Среди тех, кого можно на

звать старожилами, народный хор «Жу

равушка», образцовая цирковая студия

«Арлекин», народный молодежный те

атр, хореографическая студия «Улыб

ка». Новые и успешно развивающиеся

коллективы — хореографическая сту

дия «Стрекоза», культурно-эстетиче

ский клуб «Грация», кружок художе

ственного слова. И, конечно, как же не

назвать носящий почетное в Республи

ке Беларусь звание «заслуженный лю

бительский» коллектив эстрадно-спор

тивного танца «Дарлинг», руководи

тель которого Вера Тимофеева неодно

кратно становилась «Человеком года»

г.Пинска. Кстати сказать, в центре нала

жено сотрудничество с приходом хра

ма в честь святых Петра и Февронии —

совместно организуются Рождествен

ские театрализованные концертные

программы. Вот такое получается со

четание культурных традиций и инно

ваций. Замечу, что удалось значитель

но прибавить и в техническом оснаще

нии учреждения культуры.



— Будущее коллектива, прежде в

сего, вижу в сбалансированном раз

витии творчества и менеджмента, —

говорит Сергей Матузко, — а также в

создании экспериментальной моло

дежной площадки для сотрудниче

ства с артистами белорусской и зару

бежной эстрады и культурного роста.

В городском центре культуры и твор

чества сложилась команда едино

мышленников, готовая реализовывать

самые смелые задумки. Лично меня

участие в такой акции, как «Культур

ная столица Беларуси», окончатель

но убедило в том, что все препятствия

при желании и упорстве преодолимы.

А диплом «Человека года» будет напо

минанием не только о творческом ма

рафоне, но и о том, что результат мо

его труда может быть значим и для

многих других, и это обязывает рабо

тать еще с большей самоотдачей.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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