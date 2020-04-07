Источник материала: Новости Волковыска

Где родилась, там и пригодилась! Эти слова, несомненно, о Марине Арабок, почтальоне отделения почтовой связи «Волпа» Волковысского района. Она здесь родилась, окончила школу, свила уютное семейное гнездо — и вот уже 20 лет в любимой профессии, пишет СБ.

Впрочем, первый рабочий день, мягко говоря, не был оптимистичным. Теперь Марина Викторовна вспоминает его с улыбкой, а тогда было не до смеха:

— Чувствовала себя как школьница на экзамене… Когда впервые увидела толстенные кипы газет и журналов, показалось, что никогда не справлюсь с этим бумажно-глянцевым изобилием. Здорово помогла Леокадия Ивановна Герасимчик, возглавлявшая в то время ОПС «Волпа». Где-то подсказала, где-то в ненавязчивой форме сделала замечание… И дело пошло!

Идем с почтальоном по улицам агрогородка. Каждый встречный здоровается с Мариной Викторовной, перебрасывается парой-тройкой фраз. К слову, в Волпе 15 улиц, население — около 1000 человек. Похоже, всех их знает Марина Арабок и в профиль, и анфас.

Ради любопытства поднимаю внушительных размеров сумку сельского почтальона — килограммов шесть, не меньше. Есть здесь и сопутствующий товар: подсолнечное масло, чай, сладости, консервы, соль. Все это ждут сельчане, среди которых немало пенсионеров.

Мало-помалу «худеет» фирменная сумка почтальона. Рабочее время тает, как мороженое на июльском пляже.

Что самое главное в профессии почтальона? Марина Викторовна отвечает, практически не задумываясь:

— Любить дело, которым занимаешься, быть точным и внимательным, уважать клиентов. Это главное правило.