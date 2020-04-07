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«Белтелеком» напоминает о возможности удаленного обслуживания своих клиентов

07.04.2020 18:26 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой рекомендуем сократить посещение сервисных центров РУП «Белтелеком».

Напоминаем, что большинство вопросов, касающихся оказания услуг связи, можно решить удаленно, в том числе:

–  с использованием сервиса «Мой Белтелеком» (https://my.beltelecom.by/, устанавливается в качестве приложения на смартфон, планшет или домашний компьютер). Позволяет оформить заявку на подключение новой услуги, смену тарифного плана, задать вопрос специалисту;

–  на сайтах beltelecom.by, yasna.by, byfly.by, zala.by в разделе «Подключить» возможно оформить заявку на подключение новой услуги, смену тарифного плана;

–  по телефону 123 (круглосуточно, бесплатно в том числе с мобильных телефонов) возможно получить консультацию по подключению услуг, решить вопрос с неработоспособностью услуг;

–  по телефону 6-71-30 ( время работы: пн.,чт. 9.00 – 14.00, вт., ср., пт. 14.00 – 19.00), возможно получить консультацию по вопросам оказания услуг электросвязи или подать заявку на подключение услуг;

– по электронной почте economist@rusgnc.brest.beltelecom.by вы можете направить ваш вопрос или заявку сотрудникам сервисного центра.

Будем рады обеспечить комфортное и безопасное обслуживание!

Будьте здоровы!

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В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой рекомендуем сократить посещение сервисных центров РУП «Белтелеком». Напоминаем, что большинство вопросов,...
 
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