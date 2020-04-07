ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Солигорском районе продают березовый сок по 28 копеек за литр.

07.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


19 марта 2020 13:02 2445

В Солигорском районе продают березовый сок по 28 копеек за литр.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт agronews.com.

В Солигорском районе полным ходом идет заготовка березового сока. Реализация этого полезного напитка началась 9 марта.

В Солигорском районе продают березовый сок по 28 копеек за литр.

Приобрести сок можно во всех лесничествах ГЛХУ «Старобинский лесхоз». Всем желающим березовый сок продадут и на территории административного здания хозяйства, которое располагается в Старобине по улице Краснознаменной.

На месте заготовки сок реализуется по цене 28 копеек за литр. Продукт, приобретенный на территориях административных зданий, обойдется на 8 копеек дороже.

Напомним, граждане, которые проигнорируют правила заготовки березового сока, понесут административную ответственность. Так, за сбор сока без разрешительных документов для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 20 базовых величин (1 БВ составляет 27 рублей).

В Солигорском районе продают березовый сок по 28 копеек за литр.

Источник: сайт agronews.com.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 марта 2020 13:02 2445 В Солигорском районе продают березовый сок по 28 копеек...
 
Новости дня
Новости разные
 
В помощь родителям и педагогам. В Гродно создали образовательный портал для детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика