В Солигорском районе продают березовый сок по 28 копеек за литр.

Приобрести сок можно во всех лесничествах ГЛХУ «Старобинский лесхоз». Всем желающим березовый сок продадут и на территории административного здания хозяйства, которое располагается в Старобине по улице Краснознаменной.



На месте заготовки сок реализуется по цене 28 копеек за литр. Продукт, приобретенный на территориях административных зданий, обойдется на 8 копеек дороже.



Напомним, граждане, которые проигнорируют правила заготовки березового сока, понесут административную ответственность. Так, за сбор сока без разрешительных документов для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 20 базовых величин (1 БВ составляет 27 рублей).

