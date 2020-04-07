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В Солигорском районе продают березовый сок по 28 копеек за литр.
07.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
19 марта 2020 13:02 2445
В Солигорском районе продают березовый сок по 28 копеек за литр.
В Солигорском районе полным ходом идет заготовка березового сока. Реализация этого полезного напитка началась 9 марта.
Приобрести сок можно во всех лесничествах ГЛХУ «Старобинский лесхоз». Всем желающим березовый сок продадут и на территории административного здания хозяйства, которое располагается в Старобине по улице Краснознаменной.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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19 марта 2020 13:02 2445 В Солигорском районе продают березовый сок по 28 копеек...
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