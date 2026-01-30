85 тысяч долларов за участок под Минском. Итоги земельного аукциона



Всего на аукцион было предложено 19 участков, 13 из них – в Минском районе и 6 – в Логойском районе.

В Минском районе земельные участки выставляли на аукцион Боровлянский, Горанский, Ждановичский, Крупицкий, Луговослободской и Хатежинский сельсоветы, а также Заславский горисполком.

Больше всего заявок подали на участки в Крупицком сельсовете. На земельный надел в деревне Каралино на улице Купальской, 23, поступило 26 заявлений. Участок оснащен электричеством и газом и насчитывает 15 соток.