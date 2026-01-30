|
85 тысяч долларов за участок под Минском. Итоги земельного аукциона
30.01.2026 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском и Логойском районах. Какие наделы были предложены участникам аукциона и как прошли торги по лотам, читайте в нашем материале.
Всего на аукцион было предложено 19 участков, 13 из них – в Минском районе и 6 – в Логойском районе.
В Минском районе земельные участки выставляли на аукцион Боровлянский, Горанский, Ждановичский, Крупицкий, Луговослободской и Хатежинский сельсоветы, а также Заславский горисполком.
Больше всего заявок подали на участки в Крупицком сельсовете. На земельный надел в деревне Каралино на улице Купальской, 23, поступило 26 заявлений. Участок оснащен электричеством и газом и насчитывает 15 соток.
Начальная цена на лот составила 35 000 рублей. Его удалось продать за 149 000 рублей, или 52 288 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Второй участок расположен в деревне Каралино на улице Купальской, 22. Площадь надела составляет 14,98 сотки. Он также оснащен электричеством и газом. Купить его пожелал 21 человек. Участок продали за 121 000 рублей, или 42 462 доллара.
Девятнадцать заявок поступило на участок в агрогородке Замосточье на улице Дружной, 31, Луговослободского сельсовета. Площадь земельного надела составляет 7,02 сотки. Из инженерных коммуникаций имеются электричество и газ. Лот был оценен в 18 000 рублей. Цена в ходе торгов на него возросла до 68 355 рублей, или 23 988 долларов.
Двенадцать заявлений подали на участок 15 соток в агрогородке Новоселье на улице Криничной, 7. К будущему объекту строительства можно будет подвести электричество и газ.
При начальной цене 65 000 рублей лот продали за 172 000 рублей, или 60 359 долларов.
Самым дорогим оказался участок № 206 в деревне Валерьяново Боровлянского сельсовета. Его выставили на аукцион за 350 000 рублей. Несмотря на большую площадь, которая составила почти 25 соток, желающих купить лот не нашлось. Кроме высокой начальной цены, на выбор участка, возможно, повлияло то, что он находится в охранной зоне систем газоснабжения.
Ждановичский сельсовет выставлял на аукцион участок 8,12 сотки в деревне Крыжовка на улице Академической, 9А. Несмотря на небольшую площадь и отсутствие коммуникаций на участок претендовали 3 человека.
При начальной цене 103 000 рублей лот продали за 242 869 рублей, или 85 229 долларов.
Торги прошли по 5 участкам в Логойском районе. На один подали одно заявление. Наибольшее количество заявок – 22 - подали на участок в деревне Лобунщина на улице Каштановой, 17, Острошицкого сельсовета. Площадь земельного надела составляет 14,88 сотки. Из коммуникаций есть электричество, газ и водопровод. Участок был выставлен на торги за 15 000 рублей. Его удалось продать за 100 912 рублей, или 35 413 долларов.
Еще на один участок в Лобунщине на улице Каштановой, 6, данного сельсовета претендовали 15 человек. Он также был предложен участникам аукциона за 15 000 рублей. При наличии всех коммуникаций (электричество, газ, вода) и площади участка 10,13 сотки земельный надел удалось продать за 83 399 рублей, или 29 267 долларов
Более подробную информацию о лотах и ценах продаж участков смотрите в таблице.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском и Логойском районах....
|
Архив (Новости Экономики)