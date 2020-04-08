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Уилл Смитт запустил из дома сериал «Will From Home»
Источник материала: ОНТ
Голливудский актер Уилл Смит запустил из дома проект «Will From Home». Подробности
Артист опубликует в Instagram 12 серий. В первой части сериала Уилл показал, как устроен его гараж, в котором нашлось место для статуи сына актера Джейдена, а также картонного героя Смита-старшего из «Людей в черном».
Вторая серия вышла 6 апреля. В ней Уилл вместе с актрисой Тайрой Бэнкс вспоминают сериал «Принц из Беверли-Хиллз», в котором они вместе снимались в 1990-е.
Новые выпуски «Will From Home» будут публиковаться трижды в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Каждую серию Уилл обещает сопровождать хештегом #willfromhome.
Фото: Getty
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Голливудский актер Уилл Смит запустил из дома проект «Will From Home». Подробности рассказывает NME. Артист опубликует в Instagram 12 серий. В первой части сериала Уилл...
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