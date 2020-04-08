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Оптовые цены для всех. В Витебске открылся антикризисный магазин

08.04.2020 11:16 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Витебске открылся уникальный для региона магазин формата Cash&Carry. Разместился он на Московском проспекте, 109 и предлагает товары по оптовым ценам.

Для Витебска это первый магазин в формате Cash&Carry. Его основное отличие – низкие оптовые цены за счет продажи товаров по несколько штук. Причем условия будут одинаковыми как для физических, так и юридических лиц. Покупать здесь продукты оптом значительно дешевле, а на некоторых товарах, приобретая их упаковками, можно сэкономить вдвое.

«Для нас важно, чтобы не только предприниматели, но и обычные покупатели могли приобретать товары по оптовым ценам. Формат Cash&Carry обладает большим потенциалом и распространен во всей Европе. Что важно, он мотивирует затовариваться впрок всей семьей. В текущей ситуации это поможет многим сберечь семейный бюджет и при этом не отказываться от любимых продуктов», – отмечают в «Евроопте».

Магазин Cash&Carry занимает более 1700 «квадратов» в микрорайоне Билево на выезде из города в направлении Орши. Рядом организована парковка на 50 автомобилей. Предполагается, что приезжать сюда будут со всего Витебска и пригорода.

«Формат Cash&Carry создан для больших покупок. Одни будут приобретать товары для бизнеса, если содержат кафе или небольшой магазин, другие – для большой семьи. Если закупать продукты мелким оптом, то цена получится значительно ниже. И в результате можно экономить, заранее планируя свои потребности», – поясняют в торговой сети.

Магазин также станет альтернативой оптовым базам и рынкам для малого бизнеса. В его пользу говорят удачное расположение в Витебске и возможность заказа товаров через интернет.

В магазине представят более 3000 наименований товаров. Предложат широкий выбор бакалеи, напитков, кондитерских изделий и многое другое. Также здесь будут продавать корм для животных и непродовольственные товары.

Так, почти полтора литра газировки «Дарида Снежок» и два литра воды минеральной «Минск 4» – по 1,06 рубля каждая, кило овсяного печенья – 2,99, за такую же сумму можно купить и стограммовую баночку кофе Nescafe Classic, упаковка майонеза – 1,27 за 400 грамм, плитка шоколада «Любимая Аленка» – 1,39 за 100 грамм, семечки жареные «Никитин» – 2,05 за 400 грамм, вермишель быстрого приготовления «Роллтон» – 0,39 за упаковку, литр гранатового сока Royal Gran – 1,4 рубля, а молоко сгущенное  – 2,15 рубля за баночку в 380 грамм.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Витебске открылся уникальный для региона магазин формата Cash&Carry. Разместился он на Московском проспекте, 109 и предлагает товары по оптовым ценам.
 
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