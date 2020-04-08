Хотела съездить за «догонкой». В Лунинце женщина угнала и разбила Audi

Источник материала: Tut.by

Женщина угнала и разбила автомобиль в Лунинце, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





В милиции рассказали, что местный житель приехал к товарищу на Audi. Припарковавшись во дворе дома, он оставил автомобиль открытым. В это время в соседнем доме отдыхала компания. Когда алкоголь закончился, сходить за добавкой вызвалась 30-летняя женщина. Увидев на улице незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания, она решила добраться до магазина на нем.

— Поскольку водительские права и навыки вождения у угонщицы напрочь отсутствовали, через полкилометра она не справилась с управлением и врезалась в столб, — проинформировали в МВД.

В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело за угон.