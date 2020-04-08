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Хотела съездить за «догонкой». В Лунинце женщина угнала и разбила Audi

08.04.2020 11:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина угнала и разбила автомобиль в Лунинце, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


В милиции рассказали, что местный житель приехал к товарищу на Audi. Припарковавшись во дворе дома, он оставил автомобиль открытым. В это время в соседнем доме отдыхала компания. Когда алкоголь закончился, сходить за добавкой вызвалась 30-летняя женщина. Увидев на улице незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания, она решила добраться до магазина на нем.

— Поскольку водительские права и навыки вождения у угонщицы напрочь отсутствовали, через полкилометра она не справилась с управлением и врезалась в столб, — проинформировали в МВД.

В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело за угон.

 
 
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В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело за угон.
 
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