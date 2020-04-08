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Хотела съездить за «догонкой». В Лунинце женщина угнала и разбила Audi
Источник материала: Tut.by
Женщина угнала и разбила автомобиль в Лунинце, возбуждено уголовное дело. Об этом
В милиции рассказали, что местный житель приехал к товарищу на Audi. Припарковавшись во дворе дома, он оставил автомобиль открытым. В это время в соседнем доме отдыхала компания. Когда алкоголь закончился, сходить за добавкой вызвалась 30-летняя женщина. Увидев на улице незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания, она решила добраться до магазина на нем.
— Поскольку водительские права и навыки вождения у угонщицы напрочь отсутствовали, через полкилометра она не справилась с управлением и врезалась в столб, — проинформировали в МВД.
В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело за угон.
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В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело за угон.
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