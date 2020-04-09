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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 10 км
Источник материала: ОНТ
На Камчатке (Россия) вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около 10 километров над уровнем моря. Об это
В сообщении говорится, что облако пепла простиралось к юго-востоку и югу от вулкана на 45 километров.
Для вулкана объявили «оранжевый» код авиационный опасности. Извержение продолжается, выбросы пепла могут повторяться в любое время.
Фото: iStock
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На Камчатке (Россия) вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около 10 километров над уровнем моря. Об это сообщает Камчатская группа реагирования на...
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