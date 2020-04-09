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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 10 км

09.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 10 км

На Камчатке (Россия) вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около 10 километров над уровнем моря. Об это сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

В сообщении говорится, что облако пепла простиралось к юго-востоку и югу от вулкана на 45 километров.

Для вулкана объявили «оранжевый» код авиационный опасности. Извержение продолжается, выбросы пепла могут повторяться в любое время.

Фото: iStock

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На Камчатке (Россия) вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около 10 километров над уровнем моря. Об это сообщает Камчатская группа реагирования на...
 
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