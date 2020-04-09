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Колледж бытового обслуживания населения передал сотни сшитых масок детскому хоспису в Гродно

09.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Колледж бытового обслуживания населения передал сотни сшитых масок детскому хоспису в Гродно

Около 200 масок передали детскому хоспису учащиеся Гродненского колледжа бытового обслуживания населения. Сегодня паллиативную помощь в хосписе получают 70 пациентов. С ними работают специалисты, которым тоже нужны маски, чтобы защитить себя и своих маленьких подопечных от инфекции. Повязок сшили столько, чтобы их хватило и родителям.

Колледж бытового обслуживания населения передал сотни сшитых масок детскому хоспису в Гродно

По мнению директора Гродненского детского хосписа Ольги Величко, это история о том, как люди могут объединяться и помогать друг другу в сложную минуту.

– Последние события белорусов очень сплотили. Поддержка и солидарность, которую мы сегодня видим во всех сферах общественной жизни, дают веру в то, что наша страна с минимальными последствиями сможет справиться с настигшей мир пандемией, – сказала она. – Дети, которые получают помощь в хосписе, находятся в зоне риска. Пока наши специалисты работают с ними на дому. Безусловно, маски нужны и работникам, и детям, и родителям, чтобы обезопасить друг друга. Мы давно сотрудничаем с колледжем. Здесь отзывчивые ребята, преподаватели, которые постоянно оказывают нам волонтерскую поддержку.

Колледж бытового обслуживания населения передал сотни сшитых масок детскому хоспису в Гродно

В хосписе, к слову, тоже шьют маски: на днях передали партию коллегам в госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны.

– Хотелось помочь тем, кто сейчас больше других нуждается в дополнительной поддержке, – заметила заместитель директора по производственному обучению Гродненского колледжа бытового обслуживания населения Светлана Андреева.

Она рассказала, что в колледже маски шьют не только в рамках благотворительной помощи, но и на продажу – уже почти 6000 реализовано.

Колледж бытового обслуживания населения передал сотни сшитых масок детскому хоспису в Гродно

– Сначала учащиеся под руководством преподавателей попробовали сделать маски для себя. Оказалось, это совсем несложно. Сейчас многоразовые повязки из марли и хлопковой ткани в колледже шьют большими партиями. В числе заказчиков крупные предприятия, больницы и поликлиники, вузы и другие колледжи, – пояснила Светлана Андреева.

Шьют ребята на уроках производственного обучения: в день – от нескольких сотен до тысячи штук. Многие остаются после занятий. Работают в свое свободное время, потому что, по словам преподавателей, чувствуют, что делают полезное и важное для общества дело. А заодно отрабатывают скорость шитья и повышают свое профмастерство.

Колледж бытового обслуживания населения передал сотни сшитых масок детскому хоспису в Гродно
Колледж бытового обслуживания населения передал сотни сшитых масок детскому хоспису в Гродно

Сейчас учащиеся колледжа осваивают пошив бахил и медицинских костюмов. Опытную партию уже отправили врачам в городскую клиническую больницу №2.

#здоровье
Анна РАДЮК
Фото: Михаила ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/

 
 
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Около 200 масок передали детскому хоспису учащиеся Гродненского колледжа бытового обслуживания населения. Сегодня паллиативную помощь в хосписе получают 70...
 
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