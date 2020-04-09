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На каких трассах Беларуси увеличат скоростной режим?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Основные акценты программы «Дороги Беларуси» озвучили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не только строительство и развитие, но и поддержание дорожной сети в хорошем состоянии является ключевым аспектом в планировании. Также в Минтрансе подчеркивают, что
Александр Головнев, начальник главного управления автодорог Минтранса:
Также заявлено, каких дорог в будущем коснется увеличение скоростного режима. Прежде всего, это направления, где будет проведена масштабная реконструкция и впоследствии разрешена большая скорость. Трасса М3: Минск – Витебск до Лепеля, магистраль Минск – Микашевичи до Солигорска, а также дорога М10 от границы России до Кобрина.
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Новости Беларуси. Основные акценты программы «Дороги Беларуси» озвучили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не только строительство и...
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