В Пинском районе лобовое - микроавтобус и легковушка

Источник материала: Виртуальный Брест

09.04.2020 года в 03-53 в Пинский ГРОЧС от дежурной СМП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 435 км трассы М-10 (граница России — Гомель — Кобрин) в районе д. Березовичи. В результате лобового столкновения легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса в легковом автомобиле был зажат водитель, требовалась помощь спасателей.





Прибывшие на место происшествия работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента из легкового автомобиля «Фольксваген-Туран» деблокировали водителя, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован.





Водитель микроавтобуса «Фиат-Дукато» в ДТП не пострадал.











