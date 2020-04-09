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В Пинском районе лобовое - микроавтобус и легковушка
09.04.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
09.04.2020 года в 03-53 в Пинский ГРОЧС от дежурной СМП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 435 км трассы М-10 (граница России — Гомель — Кобрин) в районе д. Березовичи. В результате лобового столкновения легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса в легковом автомобиле был зажат водитель, требовалась помощь спасателей.
Прибывшие на место происшествия работники
Водитель микроавтобуса «Фиат-Дукато» в ДТП не пострадал.
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09.04.2020 года в 03-53 в Пинский ГРОЧС от дежурной СМП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 435 км трассы М-10 (граница России — Гомель — Кобрин) в...
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