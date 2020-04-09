Источник материала: ОНТ

Бруно Лаббадиа станет новым главным тренером футбольного клуба «Герта» из немецкой бундеслиги.

Специалист и руководство команды договорились о подписании контракта, который будет действовать до 2022 года. После увольнения Юргена Клинсманна исполняющим обязанности главного тренера «Герты» является Александр Нури. Бруно Лаббадиа ранее работал с «Байером», «Гамбургом», «Штутгартом» и «Вольфсбургом».

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