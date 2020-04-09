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В деревне Щеново мужчина дважды обокрал пенсионерку

10.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В деревне Щеново мужчина дважды обокрал пенсионерку

3 марта 38-летний житель деревни Барановичи Кореличского района гостил у своей родственницы в деревне Щеново данного района. Мужчина помогал 71-летней гражданке с домашними делами. В какой-то момент женщина положила 70 белорусских рублей под скатерть, а племянник ее покойного мужа это заметил. Воспользовавшись обстоятельствами, мужчина положил деньги в карман и отправился домой. Через некоторое время пенсионерка заметила пропажу, но не стала сообщать в правоохранительные органы, сообщает УВД облисполкома.
В конце марта женщина легла в больницу, и ее родственник знал об этом. 29 марта, поздно вечером, мужчина пришел к дому пенсионерки, вырвал фрагмент входной двери и проник в помещение. «Гость» открыл шкаф, так как знал, что там хранятся деньги и забрал 440 белорусских рублей.

В деревне Щеново мужчина дважды обокрал пенсионерку

На следующий день пенсионерка вернулась домой и обнаружила, что там кто-то побывал. Женщина сразу обратилась за помощью в Кореличский РОВД. Она указала, что к совершению кражи может быть причастен ее родственник. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что потратил украденные деньги на спиртное.
Ранее гражданин не привлекался к уголовной ответственности. По данным фактам его действиям дана правовая оценка.

Материал подготовлен службой информации «ГП»
Фото: и видео УВД Гродненского облисполкома

 
 
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3 марта 38-летний житель деревни Барановичи Кореличского района гостил у своей родственницы в деревне Щеново данного района. Мужчина помогал 71-летней
 
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