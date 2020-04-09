Мужчина спрыгнул с балкона на авто внизу, чтобы сбежать из отеля, который он сам и затопил

Источник материала: Tut.by

В США на видео попал убегающий из отеля постоялец, который перед этим сам же его и затопил. Для чего он это сделал, неизвестно. Более того, бежал он с балкона второго этажа, спрыгнув на автомобиль внизу. Выглядело это очень странно: как думаете, зачем мужчина это сделал?