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Они рисуют на асфальте... В Бресте начали обновление разметки, будьте внимательны

09.04.2020 20:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Традиционное весеннее развлечение дорожных служб - нанесение разметки на улицах города. Уже началось. Будьте внимательны на дорогах города!

Они рисуют на асфальте... В Бресте начали обновление разметки, будьте внимательны

Они рисуют на асфальте... В Бресте начали обновление разметки, будьте внимательны

Они рисуют на асфальте... В Бресте начали обновление разметки, будьте внимательны

Они рисуют на асфальте... В Бресте начали обновление разметки, будьте внимательны

Они рисуют на асфальте... В Бресте начали обновление разметки, будьте внимательны

Они рисуют на асфальте... В Бресте начали обновление разметки, будьте внимательны

Они рисуют на асфальте... В Бресте начали обновление разметки, будьте внимательны

Они рисуют на асфальте... В Бресте начали обновление разметки, будьте внимательны

Они рисуют на асфальте... В Бресте начали обновление разметки, будьте внимательны

Они рисуют на асфальте... В Бресте начали обновление разметки, будьте внимательны

Они рисуют на асфальте... В Бресте начали обновление разметки, будьте внимательны

Они рисуют на асфальте... В Бресте начали обновление разметки, будьте внимательны

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  Традиционное весеннее развлечение дорожных служб - нанесение разметки на улицах города. Уже началось. Будьте внимательны на дорогах города!
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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