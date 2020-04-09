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Они рисуют на асфальте... В Бресте начали обновление разметки, будьте внимательны
09.04.2020 20:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Традиционное весеннее развлечение дорожных служб - нанесение разметки на улицах города. Уже началось. Будьте внимательны на дорогах города!
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Традиционное весеннее развлечение дорожных служб - нанесение разметки на улицах города. Уже началось. Будьте внимательны на дорогах города!
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